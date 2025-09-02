Scott Bessent señala que la Casa Blanca analiza medidas por costos de vivienda en EE.UU.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que la administración Trump podría declarar una emergencia nacional de vivienda este otoño mientras la Casa Blanca busca resaltar temas clave para los votantes de la campaña de mitad de período.

“Estamos tratando de determinar qué podemos hacer, y no queremos inmiscuirnos en los asuntos de los gobiernos estatales, condales y municipales”, declaró Bessent al Washington Examiner. “Podríamos declarar una emergencia nacional de vivienda en otoño”.

Apaciguar a China no ayudará a India a contrarrestar a Trump

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bessent afirmó que la asequibilidad de la vivienda sería un elemento crucial de la plataforma republicana para las elecciones intermedias de 2026. Bessent declinó mencionar las medidas específicas que podría tomar el presidente, pero sugirió que los funcionarios de la administración están estudiando maneras de estandarizar los códigos locales de construcción y zonificación y reducir los costos de cierre.

Trump ha recurrido repetidamente a declaraciones de emergencia para evitar tener que enviar proyectos de ley al Congreso para su aprobación. Algunas de ellas, en particular la ley de emergencia que citó para instaurar su régimen arancelario, han sido rechazadas en tribunales federales.

En los incesantes ataques del presidente Donald Trump a la Fed este año, ha argumentado que las altas tasas de interés han aumentado los costos de financiamiento del gobierno y perjudicado el mercado inmobiliario.

La pandemia de covid-19 alimentó disparidades financieras en la vivienda, incrementando los costos para los inquilinos y cargando a los potenciales compradores y nuevos compradores de viviendas con tasas de interés más altas.

Columbia admite récord de estudiantes de primer año pese ataques de Trump

La asequibilidad de la vivienda fue un tema importante en la campaña presidencial de la ex vicepresidenta Kamala Harris contra Trump en 2024. Prometió créditos fiscales para constructores que edificaran viviendas iniciales y US$25.000 en asistencia para el pago inicial para ciertos compradores.

Trump también se pronunció sobre el tema durante la campaña y dijo que quiere abrir terrenos federales para el desarrollo de viviendas y se comprometió a ayudar con la asequibilidad a través de la eliminación de regulaciones

GZ