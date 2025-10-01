Tras el cierre dispuesto por el gobierno de Donald Trump, la Embajada de Estados Unidos de Argentina explicó lo que puede pasar con los procedimientos para la entrega de visas. Tras la interrupción de asignaciones presupuestarias, sus cuentas de redes sociales “no se actualizarán con regularidad”. Sin embargo, indicaron que los servicios en el extranjero “continuarán en la medida en que la situación lo permita”.

En ese sentido, la embajada americana aseguró que los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos en los países extranjeros seguirán durante la interrupción de asignaciones, en la medida que en que la situación lo permita.

Sin votos para la prórroga del presupuesto

La administración pública federal de Estados Unidos quedó suspendida desde este miércoles, tras no acordar las negociaciones entre demócratas y republicanos en el Congreso para prorrogar el presupuesto.

De este modo, Trump tendrá un “shutdown”, es decir, un cierre de la administración federal que apareja la suspensión de los pagos de los salarios a los empleados públicos y la posible interrupción del funcionamiento de organismos y servicios.

A través de distintos reportes de la Casa Blanca, indicaron: “Bueno, pues los demócratas quieren cerrarlo. Y cuando se cierra, es necesario hacer despidos. Así que voy a despedir a muchas personas que van a ser muy afectadas, y los demócratas serán demócratas”.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) norteamericana, 750.000 funcionarios federales se quedarían sin sus puestos de trabajo, con una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares.

El último shutdown fue en diciembre del 2018 y duró hasta finales de enero de 2019, durante el primer mandato de Trump que estuvo 35 días. Ese año, la CBO calculó un paro de actividad administrativa que generó la reducción del Producto Bruto Interno (PBI) en 11.000 millones de dólares.

