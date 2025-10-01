Embajador israelí en Argentina: "Hamas no respondió el plan de paz propuesto por Trump"

Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina, se refirió al plan de 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de poner fin a la guerra en Gaza. El diplomático remarcó que el enfrentamiento no es “con el pueblo palestino ni con la gente que vive en Gaza”, sino con la organización terrorista Hamas. “Por el momento, Hamas no respondió al plan de paz propuesto por Trump”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Eyal Sela es el embajador de Israel en Argentina. Anteriormente se desempeñó como diplomático israelí en Eslovenia, Malta y Ecuador.

A casi dos años del ataque de Hamas en Israel, la comunidad judía reclamó que "los rehenes regresen a casa"

¿Cómo siguen las tratativas por el alto al fuego?

Antes de ayer había una reunión muy importante del primer ministro de Israel con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luego de que el presidente Trump habló con líderes de muchos países árabes y musulmanes, entre ellos Turquía, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes, Pakistán y demás. El presidente Trump presentó un plan de 20 puntos que está por terminar este conflicto que tenemos con Hamas.

No es un conflicto ni con el pueblo palestino ni con la gente que vive en Gaza, sino con aquellos terroristas que exactamente hace dos años, el 7 de octubre, atacaron, mataron, violaron y quemaron vivos a 1.200 israelíes. Nosotros aceptamos este plan a la liberación de los rehenes por un mejor futuro en el Medio Oriente, en Gaza, sin control de los terroristas de Hamas, sin tener su armamento. Por el momento, Hamas por el momento no respondió el plan de paz propuesto por Trump. Nosotros pensamos que esta sería la mejor forma de terminar con este conflicto.

EE.UU. e Israel pactan un plan para Gaza y Trump se ofrece a orientar la transición

¿Cómo ve la relación de Israel con Argentina? Ahora el presidente Milei va a reunirse con Trump, ya se reunió con Benjamin Netanyahu. ¿Está pasando un momento especial la relación entre los gobiernos de Israel y de Argentina que nunca hubo en el pasado?

Siempre tuvimos buenas relaciones en el pasado. Tuvimos relaciones comerciales. Por ejemplo, Israel compra carne de Argentina y productos, y tecnología israelí llega a Argentina para mejorar la matriz económica de Argentina. Por muchos años tuvimos relaciones desde el establecimiento del Estado de Israel. Sí hay que decir que en este momento las relaciones están en tal vez el mejor momento. Hay una relación muy cercanas entre los líderes de los países, visitas de alto nivel, el intercambio comercial que crece y hay interés de tener más inversiones. La semana pasada visité Bahía Blanca y tuve una muy buena reunión con el intendente de allá, igual que en muchas ciudades y muchas provincias en Argentina, y tenemos buenas relaciones con todos los que están electos democráticamente por el pueblo de Argentina.

