El primer ministro de Qatar Mohamed bin Abdulrahman advirtió este martes que el plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar frenar la guerra en la Franja de Gaza “aún necesita aclaraciones y detalles adicionales” antes de poder ser considerado verdaderamente viable. Asimismo, la iniciativa, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, plantea un alto al fuego inmediato, la devolución de rehenes en un plazo de 72 horas, la liberación de prisioneros palestinos, el desarme de Hamas y la reconstrucción integral de la zona bajo la supervisión de una autoridad internacional.

Según declaraciones a la cadena Al Jazeera, Abdulrahman explicó que el proyecto requiere “un debate detallado” para definir cómo implementar cada punto y pidió más claridad sobre los mecanismos para la retirada israelí de Gaza. También remarcó que “una respuesta definitiva requiere un consenso interno entre las facciones palestinas” y, según fuentes de Hamas, la propuesta ya fue transmitida al movimiento, que inició consultas internas tanto en Palestina como en el exterior. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre qué aspectos concretos del plan resultan problemáticos.

El líder israelí aclaró que no apoya la creación de un Estado palestino

El jefe de Gobierno de Qatar, que además se desempeña como ministro de Exteriores, destacó que países árabes e islámicos como Egipto y Turquía realizan importantes esfuerzos diplomáticos para apoyar a los palestinos y avanzar hacia una solución de dos Estados. Ante este escenario, Doha acogería este martes por la noche una reunión clave entre delegados de Hamas y representantes turcos con el objetivo de continuar con las discusiones en la capital qatarí.

Si bien Abdulrahman reconoció que el plan cumple el objetivo de “poner fin a la guerra”, advirtió que permanecen pendientes cuestiones centrales como la salida de las fuerzas israelíes y el futuro de la administración civil en Gaza. En ese sentido, subrayó que la propuesta “aún se encuentra en una etapa inicial” y debe ser trabajada con mayor desarrollo, precisión y claridad para poder garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales del pueblo palestino.

Acerca de la posición de Hamas, el dirigente qatarí señaló que todavía no hay una postura oficial, aunque resaltó que la organización “ha actuado con responsabilidad” y prometió analizar el plan con detenimiento.

Mientras que el plan de Trump prevé que "Israel se compromete a no ocupar ni anexar el territorio; la retirada se hará de forma progresiva según estándares y plazos vinculados a la desmilitarización", Netanyahu confirmó su apoyo a la iniciativa, aunque aclaró que se opone a la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán en la mayor parte de Gaza.

Los 20 puntos del plan de paz de Trump para poner fin al conflicto en Gaza

El presidente de Estados Unidos presentó un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza, asegurando que, si es aceptado por ambas partes, la contienda “terminará inmediatamente”. Además, el anuncio contó con el respaldo del primer ministro israelí: “Quiero agradecer a Netanyahu por aceptar el plan y por confiar en que, si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años”, afirmó desde la Casa Blanca.

Si bien el plan combina medidas militares, humanitarias y políticas, busca transformar el enclave palestino en una zona segura y reconstruida bajo una autoridad de transición internacional. Además, establece un calendario claro de acciones, como la devolución de rehenes en 72 horas, la liberación de prisioneros palestinos, el despliegue de fuerzas internacionales para garantizar la seguridad e incluye incentivos económicos y un camino hacia la autodeterminación palestina.

A continuación, los puntos:

Gaza será una “zona desradicalizada y libre de terrorismo” que no represente amenaza para sus vecinos. El enclave será reconstruido para beneficio de su población, que ha sufrido durante años. Si ambas partes aceptan, “la guerra terminará inmediatamente”, con Israel retirándose a la línea acordada y congelando operaciones militares. Dentro de las 72 horas, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos. Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluidas mujeres y niños, entregando además los restos de 15 gazatíes por cada rehén fallecido. Combatientes de Hamas que acepten la coexistencia pacífica y entreguen sus armas recibirán amnistía; quienes deseen salir de Gaza contarán con un pasaje seguro. La ayuda humanitaria ingresará de inmediato, incluyendo reparación de infraestructuras, hospitales y panaderías. La distribución de la ayuda quedará a cargo de la ONU, la Media Luna Roja y otras instituciones neutrales; el cruce de Rafah se abrirá en ambas direcciones. Gaza quedará bajo un gobierno provisional tecnocrático, supervisado internacionalmente por el “Board of Peace”, encabezado por Donald Trump y con participación de figuras como Tony Blair. Se implementará un plan económico para reconstruir y revitalizar Gaza, diseñado por expertos en desarrollo urbano de Medio Oriente. Otro papelón diplomático para Milei: saludó en la ONU a la presidente de Kosovo, país al que Argentina no reconoce Se creará una zona económica especial con tarifas preferenciales y acceso negociado con países participantes. Nadie será forzado a salir de Gaza, aunque quienes deseen emigrar podrán hacerlo con derecho a regresar. Hamas y otras facciones no participarán en el gobierno de Gaza; todo el arsenal militar será destruido bajo supervisión internacional. Actores regionales garantizarán que la nueva Gaza no represente amenaza para vecinos ni población. Se desplegará de inmediato una Fuerza Internacional de Estabilización para entrenar a policías palestinos y cooperar con Egipto e Israel en control fronterizo. Israel se compromete a no ocupar ni anexar el territorio; la retirada se hará de forma progresiva según estándares y plazos vinculados a la desmilitarización. Si Hamas dilata o rechaza el plan, las medidas de ayuda y reconstrucción seguirán en las zonas “libres de terrorismo” bajo control internacional. Se impulsará un proceso de diálogo interreligioso basado en tolerancia y coexistencia pacífica. Una vez avanzadas la reconstrucción y las reformas de la Autoridad Palestina, se podrán establecer condiciones para un camino hacia la autodeterminación y el Estado palestino. Estados Unidos abrirá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera.

El plan de Trump busca no solo poner fin a la guerra en Gaza, sino también establecer un marco para la paz en Medio Oriente, combinando seguridad, reconstrucción, incentivos económicos y un camino hacia la estabilidad política.

