El Centro Simon Wiesenthal repudió el cántico antisemita del viaje de egresados

El Centro Simon Wiesenthal para América Latina difundió un comunicado luego de que se viralizara en redes un video de estudiantes del Colegio Humanos, de Canning (Provincia de Buenos Aires), entonando en un ómnibus la frase “Hoy quemamos judíos” durante su viaje de egresados a Bariloche. "A 80 años de la Holocausto y 2 del ataque de Hamas, adolescentes encuentran divertido cantar 'Hoy quemamos judíos'”, sostiene el comunicado. “Tenemos que trabajar más en la enfermedad que en el síntoma”.

En las imágenes a las que hace referencia el repudio, aparece tanto el adulto responsable como el coordinador de la empresa organizadora Baxtter, quienes lejos de frenar el episodio parecen celebrarlo, riéndose y alentando la iniciativa.

Alumnos y un coordinador de egresados fueron repudiados por cánticos antisemitas en Bariloche

El colegio, que sostiene tener como eje la educación en la diversidad y los derechos humanos -incluso autodefiniéndose como “embajadores de la paz”- emitió un comunicado en el que condenó el accionar de los estudiantes y se comprometió a tomar medidas disciplinarias.

La empresa Baxtter, por su parte, también expresó su repudio y adelantó que reforzará los protocolos internos. Ambas instituciones se pusieron en contacto con la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) para coordinar acciones conjuntas.

Desde distintos ámbitos políticos, incluido el propio Ejecutivo nacional, se rechazó lo ocurrido. El Ministerio de Justicia, la DAIA y particulares presentaron denuncias judiciales.

“Trabajar en la enfermedad, no en el síntoma”

Los doctores Ariel Gelblung y Darío Pendzik, del Centro Wiesenthal

El Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Wiesenthal para América Latina, cuestionó la repetición sistemática de este tipo de conductas en viajes de egresados: “Si cada uno parece hacer todo correcto, ¿por qué estos hechos se repiten todos los años? Existe un sustrato antisemita en los jóvenes que se desata junto con todas las inhibiciones cuando salen de sus casas. Tenemos que trabajar más en la enfermedad que en el síntoma. No solo hay responsabilidad de la escuela y la empresa, sino también de los valores inculcados en sus hogares”.

En la misma línea, el Dr. Darío Pendzik, Director Asistente de la ONG, advirtió sobre la falta de preparación de quienes acompañan a los adolescentes: “Los coordinadores suelen ser jóvenes que quieren repetir su viaje soñado a Bariloche y se colocan más del lado de los alumnos que como responsables. Las compañías deben reforzar su capacitación para que estén debidamente entrenados en evitar estos y otros episodios de excesos”.

