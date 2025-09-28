Alumnos y un coordinador de egresados fueron repudiados por cánticos antisemitas en Bariloche

Un grupo de alumnos de quinto año de la Escuela Humanos de Canning fue grabado mientras entonaba cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche. El video, que se viralizó en redes sociales, muestra también al coordinador de la empresa Baxxter, organizadora del tour, sumándose a las frases discriminatorias.

“Hoy quemamos judíos”, se escucha repetir a coro en el micro que transportaba a los jóvenes. Las imágenes, filmadas el pasado 10 de septiembre, despertaron una ola de repudio público y derivaron en comunicados de rechazo tanto de la institución educativa como de la empresa responsable del viaje.

En el breve video, grabado en el interior de un autobús, puede oírse a los adolescentes cantar con tono de hinchadas de fútbol. También puede verse a un hombre adulto celebrando con el brazo en alto y otro, el coordinador a cargo del grupo, sonriendo. En el autobús viajaba otro contingente estudiantil perteneciente a la escuela privada judía ORT.

La Escuela Humanos indicó mediante un comunicado que repudia "enérgicamente" la actitud de los alumnos y del coordinador de la empresa organizadora, Baxxter, aclarando que no tiene vínculo alguno con esas prácticas ni con los mensajes difundidos en el video viralizado. A la vez, subrayó que los cánticos registrados “no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”, y adelantó que adoptará medidas internas para abordar lo sucedido.

Por su parte, Baxxter sostuvo que los dichos “no reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto y la igualdad” y prometió redoblar esfuerzos para que “hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más”.

Más tarde, la institución difundió un nuevo comunicado en el que contó que se contactó con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para iniciar un trabajo conjunto de capacitación y revisión de lo sucedido. En ese mensaje, la institución volvió a marcar distancia de lo ocurrido y aseguró que reforzará su compromiso contra el racismo, el antisemitismo y los discursos de odio, con la idea de construir una comunidad educativa “más humana e inclusiva”.

El presidente Javier Milei se sumó a los cuestionamientos y escribió en su cuenta de X: “Repudiable. Fin”. Minutos más tarde, editó el mensaje para arrobar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, involucrando así a las áreas de Educación y Derechos Humanos.

El repudio también llegó desde el resto del oficialismo: el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de Defensa, Luis Petri, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresaron en la misma línea.

En el PRO, dirigentes como la diputada Sabrina Ajmechet reclamaron sanciones contra el coordinador del viaje, mientras que el exsecretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, advirtió que la raíz del problema debe trabajarse dentro de la escuela.

El episodio se da en un clima global marcado por la escalada del antisemitismo y los discursos de odio, que según distintos organismos internacionales se expanden de la mano de la polarización política y la radicalización en redes sociales.

En Argentina, la DAIA registró un aumento del 15% en las denuncias por antisemitismo durante 2024, con 678 casos reportados, y alertó sobre un escenario cada vez más preocupante. En paralelo, Milei viene de reforzar los vínculos con Israel: la semana pasada se reunió en Nueva York con el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde ratificó la alianza bilateral y el compromiso argentino de colaborar en la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas.

El contraste entre ese acercamiento diplomático y los cánticos discriminatorios de Bariloche refuerza la preocupación por el impacto de los discursos de odio en la sociedad argentina, donde vive la comunidad judía más grande de América Latina, con unos 300.000 miembros.

