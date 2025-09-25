Donald Trump intervendrá para que no se excluya a Israel del Mundial 2026

Bajo el ala de Donald Trump, Estados Unidos, anfitrión junto a México y Canadá del próximo Mundial de Fútbol, hizo saber que actuará para impedir que Israel quede marginado de la competencia. El país asiático aún busca su clasificación a través de las Eliminatorias Europeas, pero enfrenta fuertes presiones internacionales que reclaman su exclusión por la ofensiva militar en Gaza.

Un vocero del Departamento de Estado norteamericano declaró a la BBC que Washington trabajará para “frenar completamente cualquier intento de prohibir al equipo de fútbol de Israel participar en la Copa del Mundo”. La postura se vincula también con el interés de la Casa Blanca en garantizar el éxito organizativo del torneo, donde Estados Unidos espera recibir a cientos de miles de fanáticos de todo el mundo.

Desde la Casa Blanca, anticiparon la decisión de ayudar a Israel para que no quede vetado del Mundial 2026

La controversia se intensificó tras un comunicado de ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora especial para Palestina, Francesca Albanese. Allí pidieron que Israel sea apartado de competiciones internacionales como respuesta al “genocidio en curso”. Según explicaron, el boicot debe dirigirse al Estado israelí y no a los jugadores, para evitar discriminaciones individuales.

“Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado”, señalaron los especialistas. La declaración reavivó la discusión sobre el rol del deporte en contextos de conflicto y violaciones de derechos humanos.

Ocurre en un contexto de fuertes presiones internacionales por el conflicto bélico en la Franja de Gaza

En paralelo, una comisión de investigación impulsada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó la semana pasada a Israel de cometer genocidio en Gaza. Esa acusación alimenta los reclamos internacionales de sanciones deportivas, aunque con la férrea oposición de Washington, que ya definió su estrategia para evitar cualquier veto en el Mundial 2026.

En nombre de Israel, cada cosa en su lugar

Presiones internacionales contra Israel

Las críticas y señalamientos sobre Israel también llegaron a la UEFA, que se encamina hacia una votación clave en su comité ejecutivo. Según reveló la agencia AP, la mayoría de los 20 miembros del organismo apoyaría una decisión para suspender a los equipos israelíes de las competiciones internacionales.

La medida se debatirá antes de que la selección israelí retome en dos semanas su camino en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, con partidos decisivos como visitante ante Noruega e Italia. La situación recuerda la exclusión de Rusia tras la invasión a Ucrania y reabre el debate sobre hasta dónde el deporte debe sancionar a los Estados en conflicto.

La polémica también salpica a la propia UEFA. En agosto, durante la Supercopa de Europa, se desplegó una pancarta en repudio a la matanza de civiles, pero sin mencionar a Israel. El asesinato del exfutbolista palestino Suleiman al-Obeid, conocido como el “Pelé palestino”, mientras esperaba ayuda humanitaria en Gaza, amplificó las críticas.

