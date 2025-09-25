Pablo Quirno: "Ante cualquier turbulencia, tenemos las espaldas de Estados Unidos"

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, resaltó el apoyo “sin precedentes” manifestado por el gobierno de Estados Unidos en un contexto de" turbulencia política".

Según el funcionario, "hemos vivido momentos de incertidumbnre política fundamentalmente generados por aquellos que no quieren el éxito de los que estamos haciendo".

En ese sentido, resaltó "un programa macroeconómico que tiene sus fundamentos consolidado: equilibrio fiscal, banco Central capitalizado y sin emisión monetaria".

Estados Unidos le armó a Javier Milei una ingeniería financiera para sortear el cerco político al endeudamiento

“Para que en el proceso en el que nosotros estamos de seguir consolidando este programa económico, estemos tranquilos de que cualquier turbulencia que pueda llegar a aparecer, tenemos las espaldas de los países amigos, en este caso de Estados Unidos", afirmó Quirno durante un evento organizado por el IAEF.

El secretario de Finanzas enmarcó este apoyo como una consecuencia directa de la decisión del presidente Milei de forjar alianzas estratégicas con el "mundo occidental", específicamente con Estados Unidos e Israel.

Respaldo "sin precedentes"

Quirno calificó las declaraciones del gobierno estadounidense como "sin precedentes", destacando que este reconocimiento otorga un espacio fundamental para enfrentar los desafíos internos y externos.

Este respaldo, señaló Quirno, no es aislado, basad el apoyo explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos multilaterales.

Además, el funcionario destacó que este clima de confianza ya está generando respuestas concretas del sector privado.

Mencionó un anuncio del IFC, brazo privado del Banco Mundial, sobre un importante proyecto de cobre en San Juan, y una declaración del CEO de Chevron celebrando el apoyo de EE.UU. a las inversiones en el país.

Ambos ejemplos, según Quirno, demuestran cómo el respaldo internacional se traduce en oportunidades de inversión y crecimiento, elementos clave para alcanzar el objetivo de triplicar las exportaciones argentinas en los próximos años.

El gobierno considera que este respaldo fortalece su posición frente a lo que Quirno describió como una "oposición que le ha declarado la guerra a los argentinos" al intentar "descarrilar el equilibrio fiscal".