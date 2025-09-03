Pablo Quirno: "Acá no hay ninguna rotura del esquema cambiario, ni del esquema de bandas"

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ratificó este 3 de septiembre la vigencia de las bandas cambiarias, tal cual se establecieron a partir de abril de este año, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMi) en tanto aclaró que el anuncio oficial sobre intervención del Tesoro en el mercado será "puntual" para atender problemas de falta de liquidez.

En una entrevista con Antonio Laje por A24, uno de los hombres fuertes de Luis Caputo en Economía aseguró que frente a las críticas de los economistas y políticos opositores, "La política cambiaria está muy clara, está dada por nuestro programa con el FMI, donde hemos recapitalizado al BCRA, compramos dólares en el piso de la banda, vendemos dólares en el techo de la banda", aseguró.

Como primera medida, Quirno buscó explicar que el gobierno se enfrenta a un contexto de incertidumbre generada en gran medida los "intentos de desestabilización de la oposición".

"Lo que nosotros identificamos durante este proceso es que hubo situaciones puntuales. El lunes durante dos horas, con 30 millones de dólares, un banco de origen chino trató de levantar el precio del dólar y lo hizo. Lo levantó a 40 pesos con un volumen muy chiquito. Eso se produce por situaciones de iliquidez en el mercado", señaló Quirno y agregó: "Acá no hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado. Lo que sí nosotros en el Tesoro vamos a participar activamente para justamente prevenir esos periodos de falta y liquidez que generan mayor incertidumbre", señaló.

En desarrollo....