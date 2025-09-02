El dólar se retrae tras los últimos anuncios del gobierno

El dólar baja diez pesos y cotiza este martes 2 de septiembre a $ 1.375 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA), tras la decisión oficial de que el Tesoro intervenga en el mercado de cambios para mantener el dólar en el techo superior de la banda.

A nivel mayorista, el dólar pierde $10 (0,7%) y retrocede a los $1.362 luego de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señalara que a partir de hoy el Tesoro participará en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", o lo que en el mercado se apunta como "frenar el precio del tipo de cambio".

Siguiendo con el devenir de las cotizaciones, el dólar minorista baja levemente a los $1.390,87 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). Y dado que en el Banco Nación (BNA) el billete verde pierde $10 y opera a $1.375, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5.

En cuanto a los tipos de cambio paralelos, el dólar MEP cae 0,8% a $1.365,56, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1,5% a $1.371,04.

En cuanto a los contratos de dólar futuro, también operan a la baja y el mercado le pone precio a un tipo de cambio mayorista para finales de septiembre en un valor de $1.406: En referencia a lo que se espera para fin de año, los contratos de futuro sellan que en diciembre el precio llegará hasta los $1.539, una cotización por encima del techo de la banda.

De todas las cotizaciones, el blue es el único que sube, aunque se modera respecto de cómo comenzó el día. En efecto, en casas de cambio, el paralelo se ubica en $ 1.370, igual precio de ayer, aunque diez pesos menos que al comienzo de esta jornada.

En desarrollo...