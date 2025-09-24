Milei y Caputo agradecieron el apoyo de Estados Unidos: "Argentinos, empieza una nueva era"

Este miércoles 24 de septimebre el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció la negociación de un swap de US$ 20.000 millones con la Argentina, y además señaló que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo celebraron los anuncios desde sus redes sociales.

En un posteo de su cuenta de X, Milei agradeció a su par de EE.UU., Donald Trump y al Secretario del Tesoro “por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino”. Agregó además que valora la “amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos”.

Bessent: “todas las opciones” están sobre la mesa para estabilizar a Argentina

“Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”, escribió el presidente argentino y sumó su habitual "MAGA" (Make Argentina Great Again), lema predilecto del presidente norteamericano Donald Trump.

Por su parte, Luis Caputo, agradeció el anuncio de Bessent y afirmó: “Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”.

El Ministro del Interior, Lisandro Catalán, también celebro en la red social los “anuncios concretos” del respaldo por parte de Donal Trump y Scott Bessent. Asegurando incluso que “el proceso de transformación histórico que está llevando adelante el Presidente @JMilei hoy genera confianza en el mundo”. Por último, destacó que “seguimos avanzando en el camino para hacer a la Argentina grande nuevamente”.

El mensaje de Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó tras su encuentro con Javier Milei en Nueva York que Washington está dispuesto a respaldar a la Argentina con un paquete de medidas financieras. “Estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino”, afirmó Bessent, destacando que el gobierno de Milei “ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas”.

Entre las iniciativas en análisis, el Tesoro estadounidense se comprometió a comprar bonos argentinos en dólares, ofrecer un crédito de respaldo a través del Fondo de Estabilización de Cambios y negociar un swap de monedas por US$ 20.000 millones con el Banco Central. “Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para prevenir una volatilidad excesiva”, señaló Bessent, al tiempo que adelantó conversaciones para terminar con los beneficios fiscales a productores de commodities que liquidan en divisas extranjeras.

Scott Bessent cruzó a una senadora opositora por cuestionar el apoyo de EE.UU. a Milei

Bessent también resaltó la expectativa de inversiones privadas en el país: “He estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en múltiples sectores de Argentina en caso de un resultado electoral positivo”. En línea con la Casa Blanca, subrayó que la Administración Trump mantiene un “firme apoyo a los aliados de Estados Unidos” y otorgó a Milei un "respaldo a un funcionario extranjero”, en lo que definió como un paso clave para fortalecer la relación estratégica entre ambos países.

GZ/MU