Javier Milei se reunirá hoy con la titular del FMI, Kristalina Georgieva

El presidente Javier Milei finalmente se reunirá este miércoles con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de su viaje a Estados Unidos. El encuentro estaba pautado para el lunes, pero quedó suspendido luego de que se postergara un día el viaje.

La reunión fue confirmada este martes por la noche por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien es parte de la comitiva que se encuentra en Nueva York. “La reunión del Presidente Javier y su comitiva con la titular del FMI Kristalina Georgieva se realizará el día de mañana a las 14:30 horas (hora local)”, escribió en X Adorni, sin más detalles.

La cita con Georgieva se da en un momento clave para el Gobierno, que busca respaldo financiero luego de las turbulencias económicas que la semana pasada llevaron al dólar al techo de la banda, por las que el Banco Central salió a vender 1.150 millones de dólares para contenerlo.

En esa línea, el presidente mantuvo un breve encuentro este martes con Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos lo va a apoyar para una eventual reelección en 2027. “Les vamos a ayudar pero no creo que necesiten un rescate”, expresó el mandatario norteamericano ante la prensa. De la misma manera, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó que el Fondo de Estabilización Cambiaria de EE.UU. va a estar disponible para respaldar al Gobierno libertario.

Tras esa reunión, el Banco Mundial anticipó que acelerará el desembolso de los 4.000 millones de dólares que forman parte de los 12.000 millones de dólares que se comprometió a prestarle al Gobierno en abril. A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que buscará “expandir de manera significativa sus operaciones en los próximos 15 meses en la Argentina”.

En ese mismo paquete de negociaciones llevadas a cabo por la gestión de Milei en el inicio del segundo trimestre con el Banco Mundial, el BID se había comprometido a un nuevo préstamo por 10.000 millones de dólares y el FMI por 20.000 millones de dólares, de los cuales ya desembolsó 12.000 millones.

Todos estas nuevas deudas son cuestionadas por la oposición, especialmente por el peronismo, que anticipó que no las reconocerá por no haber cumplido con la aprobación del Congreso.

