El regalo de Donald Trump a Javier Milei: qué decía el posteo impreso en su reunión en Nueva York

La imagen del presidente Javier Milei junto a su par estadounidense Donald Trump en Nueva York recorrió medios y redes en cuestión de horas. A pesar de que el encuentro duró apenas veinte minutos, alcanzó para intercambiar ideas sobre el escenario económico, la política exterior y el futuro cercano, y dejar un gesto llamativo: el republicano evitó los gestos protocolares y le obsequió la copia de un mensaje suyo en Truth Social, donde lo elogia abiertamente y le brinda respaldo político.

A partir de la red creada por Trump Media & Technology Group (TMTG), poco antes se publicó un comunicado que califica a Milei como un “amigo, luchador y ganador” y destaca que logró devolver “estabilidad” a la economía argentina en pocos meses. Destacando su liderazgo, el texto afirma: “El muy respetado presidente ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Dice además: “Heredó un desastre total con una inflación terrible causada por la izquierda radical anterior (al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de respeto”. Y prosigue: “Espero seguir trabajando estrechamente con él, para que ambos países continúen en sus increíbles caminos de éxito”.

Lo más llamativo del texto llegó en el cierre, donde Trump le expresó su apoyo total y sin reservas: “Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!”. Acto seguido al encuentro, su homólogo agradeció públicamente en su cuenta de X: “Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario”.

Al participar de la cumbre en la Gran Manzana, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró efusivamente en redes sociales: “No se imaginan lo emocionante que fue la reunión…!!”. Para Milei, que viene consolidando su perfil internacional y ganando visibilidad en el ámbito global, el respaldo público del republicano representa una señal política clara hacia sectores influyentes de Estados Unidos, tanto en el plano político como financiero, reafirmando su proyección y conexiones internacionales.

Los mandatarios aprovecharon la reunión de veinte minutos durante la cumbre de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para avanzar en la gestión de un préstamo que permita a Argentina cancelar su deuda soberana con vencimiento en los próximos quince meses y, al mismo tiempo, reforzar las reservas del Banco Central, un factor clave para la solidez económica del país. Ante este escenario, se espera que en las próximas horas el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anuncie los detalles de la asistencia financiera, que será canalizada a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, generando expectativas.

Sobre este encuentro, miembros del gabinete y referentes de La Libertad Avanza (LLA) valoraron el apoyo incondicional de Estados Unidos al Gobierno y subrayaron la relevancia de la visita para la situación financiera nacional, mientras que la oposición cuestionó el gesto y relativizó su impacto político y económico:

