El respaldo de Trump impulsa a la Argentina: suben los bonos, baja el dólar y el riesgo país cae 6%

La jornada financiera de este martes cerró con un balance altamente favorable para la Argentina, en un clima marcado por el respaldo explícito de Donald Trump a Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos no solo ratificó su cercanía con el mandatario argentino, sino que lo calificó como un “líder fantástico y poderoso”, enviando una clara señal a los mercados internacionales.

Bonos en alza y riesgo país en baja

Las palabras de Trump impactaron de inmediato en la cotización de los títulos públicos argentinos en dólares, que llegaron a subir hasta un 11% durante la jornada. El riesgo país, que venía de un máximo intradiario de 1.516 puntos la semana pasada, se redujo otro 6% y tocó un piso de 954 unidades intradía, para cerrar en 1.023 puntos según el indicador de JP Morgan.

En Wall Street, los bonos Globales bajo ley extranjera promediaron una suba de 3%, mientras que en la Bolsa porteña el Bonar 2029 (AL29) destacó con un avance del 6,8%.

El S&P Merval y las acciones argentinas

El índice S&P Merval llegó a avanzar 1,6% tras el anuncio, aunque cerró con una mejora moderada de 0,2%, en los 1.815.382 puntos. El lunes, había registrado un salto de casi 7% en respuesta a la expectativa internacional.

En cuanto a los ADR de compañías argentinas en Nueva York, la rueda dejó un cierre mixto, con Edenor a la cabeza al ganar un 3,2%.

Trump, Milei y la confianza internacional

El mensaje de Trump no se limitó al terreno político, sino que tuvo un efecto directo sobre la confianza de los inversores. Al expresar su “total respaldo para la reelección” de Milei, reforzó la percepción de que Argentina cuenta con un apoyo internacional de primer nivel para llevar adelante su programa de reformas.

El efecto se combinó con la noticia del Banco Mundial, que confirmó un desembolso acelerado de USD 4.000 millones en financiamiento, lo que fortalece aún más la capacidad del Gobierno argentino de consolidar la estabilidad económica.

Un escenario de recuperación financiera

Con esta nueva señal de confianza, los mercados ratifican la tendencia positiva que se inició el lunes. Para el equipo económico, el respaldo político y financiero internacional representa un doble blindaje: por un lado, el acompañamiento de organismos multilaterales; por el otro, el peso simbólico y práctico de tener a Donald Trump como socio político y aliado estratégico.