Después de una jornada de celebración en el Gobierno por el apoyo de Estados Unidos, Javier Milei viaja a ese país en busca de respaldos concretos a su programa económico. Lo aguardan reuniones con Donald Trump y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, además de su exposición en la Asamblea General de la ONU.

Milei espera un aval de Trump para que el Tesoro estadounidense le asigne un crédito para reforzar las reservas y contener el dólar.

Milei vuela acompañado por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el vocero Manuel Adorni. El avión oficial despegó desde el Aeroparque.

El lunes, el Gobierno anunció la baja de las retenciones a cero para los granos, hasta el 31 de octubre. Y antes de partir a EE.UU. Milei mantuvo en la Casa Rosada reuniones con su mesa política y su Gabinete. En ambas preponderó la satisfacción por el anuncio que había hecho el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre su apoyo a la Argentina y mencionado distintas posibilidades de asistencia económica, a casi un mes de las elecciones.

Pare el Gobierno es clave esta posibilidad, después de la derrota en la provincia de Buenos Aires y cuando falta prácticamente un mes para las elecciones legislativas nacionales.

