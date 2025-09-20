Confirman que Javier Milei mantendrá este martes una reunión bilateral con Donald Trump

El presidente Javier Milei tendrá su esperada reunión bilateral con Donald Trump en Estados Unidos. El encuentro será el martes a la mañana en el marco de la Asamblea General de la ONU, según informó el vocero presidencial.

La cuenta oficial de Cancillería en la red social X confirmó lo publicado por Manuel Adorni: "En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump".

El viaje del Presidente a Nueva York ocurre en medio de fuertes tensiones en la política local, después de que el Congreso no solo rechazara varios de sus vetos, sino que también derogara algunos decretos firmados por el Ejecutivo en los últimos meses. Y en medio de las tensiones por la suba del dólar y del Riesgo País.

Cancillería informa que Javier Milei tendrá una reunión bilateral con Donald Trump

El Presidente partirá hacia Estados Unidos acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. El canciller Gerardo Werthein, por su parte, lo recibirá directamente en Nueva York.

De acuerdo con fuentes oficiales, el martes, asistirá al almuerzo o cena de honor que el presidente de Estados Unidos suele ofrecer a los jefes de Estado que participan de la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, el punto más relevante de la agenda será la bilateral que mantendrá con Donald Trump, programada para luego del discurso que el líder republicano brindará en la cumbre.

Además de volver a hablar ante la ONU, Milei recibirá el miércoles un galardón entregado por uno de los hombres clave de la administración republicana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Javier Milei viaja a Estados Unidos en medio de una fuerte inestabilidad política y económica

Esa inestabilidad se trasladó a los mercados. El jueves pasado, en plena derrota de La Libertad Avanza en el Senado, el Banco Central tuvo que desprenderse de USD 379 millones para sostener el esquema cambiario. El viernes las ventas treparon a USD 678 millones y, en tres días, el total ascendió a USD 1.100 millones.

Las cotizaciones también encendieron las alarmas: el dólar oficial llegó a $1.515, el blue alcanzó los $1.520, el MEP se ubicó en $1.532 y el riesgo país escaló por encima de los 1.400 puntos. Cifras que inquietan al Gobierno de cara a las elecciones del 26 de octubre y que en Estados Unidos observan con preocupación por la posibilidad de un triunfo del peronismo.

La exposición de Milei en la ONU será el miércoles, donde ya en 2024 había dejado un duro mensaje al acusar al organismo de “impulsar políticas colectivistas bajo el paraguas de la agenda 2030”.

“Una organización que había sido concebida como un escudo para proteger a la humanidad se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende dictar no sólo lo que debe hacer cada Estado, sino también cómo debe vivir cada ciudadano del mundo”, había expresado entonces.

Esa misma noche, el jefe de Estado mantendrá encuentros con líderes internacionales en la gala organizada por el prestigioso centro de estudios Atlantic Council, donde también será distinguido.

Es en ese evento en el cual Milei recibirá el Global Citizen Award de manos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, uno de los hombres más cercanos a Trump y de mayor influencia en su equipo económico.

La ceremonia se realizará en el Ziegfeld Ballroom, a pocos pasos de Central Park, y contará con la presencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Finalmente, al día siguiente, el mandatario regresará a Buenos Aires para retomar la gestión y encabezar la campaña electoral de La Libertad Avanza, con la que buscará revertir la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires.

NG / LT