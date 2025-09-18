Donald Trump debió aterrizar de emergencia por un desperfecto técnico en su helicóptero

El helicóptero en el que viajaba este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, sufrió un desperfecto técnico cuando volvía de una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer. La nave aterrizó en el aeropuerto de Luton sin que se hayan registrado más inconvenientes.

Así lo informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que en un comunicado expresó: “Debido a un problema hidráulico menor, y por exceso de precaución, los pilotos aterrizaron en un aeródromo local antes de llegar al aeropuerto de Stansted”. Y concluyó: “El Presidente y la primera dama pudieron luego abordar el Air Force One para el viaje de regreso desde el Reino Unido”.

Trump llamó al Reino Unido a endurecer la política migratoria

Esta semana, Trump realizó una visita de dos días al Reino Unido donde mantuvo un encuentro y cena de gala con el Rey Carlos III y con el nuevo premier inglés, Keir Starmer, con quien dio una conferencia prensa en la que abordaron problemáticas vinculadas a la migración.

En la conferencia conjunta, llevada a cabo en la residencia oficial de Starmer en Chequers, Trump declaró que Inglaterra atraviesa un problema similar al de EE.UU. por la migración ilegal a través del Canal de la Mancha por lo que le indicó a su par inglés que debe tomar medidas más duras, informó el periódico Daily Mail.

En esa línea, el presidente norteamericano señaló que a su país estuvieron ingresando criminales, gangsters y pacientes psiquiátricos hasta que endureció la política migratoria. “Creo que su situación es muy similar. Tienen gente entrando y le dije al Primer Ministro que lo debe detener, y no importa si llama al ejército, no importa qué medios use”, afirmó Trump.

A lo que el premier británico respondió que su gestión está tomando en serio la crisis del Canal. Starmer sostuvo el primer migrante fue finalmente enviado de vuelta a Francia el jueves bajo un nuevo acuerdo de 'uno entra, uno sale' tras más de 30.000 llegadas este año.

LM / EM

