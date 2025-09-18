Trump anunció que declarará al movimiento Antifa como organización terrorista importante

Donald Trump anunció que declarará como organización terrorista a la red Antifa, un movimiento del que participan activistas de izquierda. “Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a Antifa, desastre de izquierda radical, enferma y peligrosa, como organización terrorista importante", escribió este miércoles 17 de septiembre el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.

"También recomendaré encarecidamente que se investigue a fondo a quienes financian a Antifa, de conformidad con las normas y prácticas legales más estrictas”, agregó el presidente, quien ya había amenazado, el lunes 15 de septiembre, con etiquetar de esta forma a la organización luego de que Stephen Miller, un alto funcionario de la Casa Blanca, asegurara que el Gobierno pondría fin a un supuesto “gran movimiento terrorista doméstico” que relacionó con el asesinato del activista Charlie Kirk.

La ley federal tiene, entre sus objetivos, combatir el terrorismo doméstico, pero Estados Unidos no cuenta con una lista designada de “organizaciones terroristas domésticas”. Desde su primer mandato (2017-2021), Trump responsabilizó a Antifa de toda clase de delitos, desde atacar a la policía hasta organizar los disturbios ocurridos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington.

El presidente celebró este miércoles la cancelación del programa del humorista, conductor y actor Jimmy Kimmel, uno de sus críticos más constantes y mordaces en los medios de comunicación masivos.

“Excelente noticia para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado”, escribió Trump en Truth Social, negando que el artista haya sufrido cualquier tipo de censura por parte de su Gobierno.

Por último, Trump le agradeció a la cadena que emitía el programa por su decisión: “Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene ningún talento”, opinó.

