Maduro inició ejercicios militares al norte de Venezuela como respuesta al despliegue de Estados Unidos en el Caribe

Venezuela inició ejercicios militares en la isla la Orchila este miércoles 17 de septiembre, como reacción al despliegue de ocho buques en el mar Caribe ordenado por el presidente Donald Trump para "combatir el narcotráfico", misión que, desde comienzos de septiembre, ya destruyó tres barcos por supuestamente llevar droga, provocando 14 muertos.

Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela dijo que su país se defiende ante la “voz amenazante, vulgar” de Estados Unidos. Por ese motivo, “van a haber despliegues de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos... Vamos a implementar acciones de guerra electrónica. Estamos elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe”.

El ejercito venezolano está haciendo estos ejercicios militares en una zona de 43 kilómetros situada a 97 millas náuticas del estado La Guaira, cerca del lugar donde Norteamérica interceptó un barco pesquero el pasado fin de semana durante ocho horas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump aseguró que Estados Unidos hundió tres barcos con droga de Venezuela

Se desplegaron buques de guerra, embarcaciones anfibias y equipos de artillería rusos en La Orchila, donde se encuentra una base de la Armada bolivariana, y todo pudo verse en la televisión pública de Venezuela. El vicealmirante Irwin Raúl Pucci adelantó que durante tres días se realizarán ejercicios militares en esta zona, de los que participarán 22 aeronaves, 12 buques militares y 20 peñeros de la “Milicia especial naval”.

Este despliegue ocurre luego que Maduro decidiera implementar, la semana pasada, una operación militar de “resistencia”, creando 284 frentes de batalla en toda Venezuela, ordenando que se desplegaran 25.000 efectivos en las fronteras y solicitándole a la población civil que se sume a la reserva militar.

Maduro convoca a los cuarteles para aprender a disparar

El Gobierno venezolano habló de los barcos atacados por Estados Unidos

En rueda de prensa, Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, negó que las tres naves destruidas por Estados Unidos llevaran drogas: “Con respecto a las tres embarcaciones que ellos dicen, no, es que uno no sabe, uno no sabe, porque dicen que eso llevaba droga, pero ¿quién vio la droga? Dicen que llevaba fentanilo la segunda. ¿De aquí, de Venezuela, fentanilo? Es complicado de creer, muy complicado de creer”.

Diosdado Cabello

El Gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de liderar un cártel dedicado al narcotráfico y, por ese motivo, puso una recompensa por su captura de 50 millones de dólares.

Cabello, uno de los principales líderes bolivarianos, negó estas denuncias y aseguró que, solo este año, han incautado más de 60 toneladas de droga en Venezuela.

HM/ML