Trump anunció un nuevo ataque que provocó tres muertos contra "carteles narcoterroristas" en el Caribe

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una lancha que navegaba por el Mar Caribe y mató a tres "narcoterroristas de Venezuela", según anunció este lunes el presidente Donald Trump, poco después de que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, proclamara que su país es víctima de una agresión de "carácter militar".

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque (...) contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos", indicó Trump en su red Truth Social.

El mensaje de Trump se publicó acompañado por un corto video en color en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completamente. En esa filmación se observa al menos una persona dentro de la embarcación.

Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya habían atacado a otra lancha el pasado 2 de septiembre, con un balance de 11 muertos. También se trataba de "narcoterroristas" según el mandatario republicano.

"Nos sorprendió ver esta lancha", comentó luego Trump a periodistas en la Casa Blanca.

"Hemos notado que ya no hay barcos", en la zona marítima que patrullan los buques estadounidenses, frente a las costas venezolanas, explicó Trump.

"¿Y saben lo que les estamos diciendo a los cárteles? Les vamos a parar también si vienen por tierra", amenazó.

Ante este despliegue de tropas estadounidenses que no tiene precedentes en la región, y los ataques mortíferos sin aparente aviso previo, los países vecinos se mostraron cada vez más alarmados.

Maduro había asegurado antes del mensaje de Trump que su gobierno está dispuesto a repeler cualquier ataque contra su soberanía.

Hay "una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer (le) frente", indicó el mandatario venezolano ante periodistas internacionales.

"Es una operación militar para amedrentar y para buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y con Siria, y apoderarse y robarnos el petróleo, el gas, el hierro y el oro, y eso no ha ocurrido, ni va a ocurrir", sostuvo en la rueda de prensa, según consignó la agencia AFP.

El gobierno de Venezuela niega los vínculos con el narcotráfico y defiende que el país está libre de narcocultivos. Según Caracas durante 2025 se han incautado 56 toneladas de drogas.

Como parte de su plan de defensa, la semana pasada Maduro ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y la zona del Caribe.

También lanzó una operación militar de "resistencia" el jueves con 2,5 millones de efectivos militares en los "frentes de batalla" de todo el país.

"Esos operativos se van a seguir realizando sin previo aviso, en cualquier momento, bajo mi mando y la conducción del Estado Mayor Superior Conjunto", dijo el gobernante en la rueda de prensa realizada en un lujoso hotel de Caracas.

