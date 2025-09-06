Trump advirtió que derribará cualquier avión venezolano que amenace a las fuerzas norteamericanas desplegadas en el Caribe

El presidente Donald Trump anunció este viernes 5 de septiembre que cualquier avión militar venezolano que sea considerado una amenaza para las fuerzas norteamericanas desplegadas en el Caribe serán derribado. Todo comenzó cuando aeronaves F-16 pertenecientes al gobierno de Nicolás Maduro sobrevolaron un buque estadounidense que realiza controles antidrogas y antiterroristas en el Caribe, lo que generó el mensaje del Pentágono, que, poco después, envió a Puerto Rico una decena de cazas F-35.

En este contexto, Trump anunció: “Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”. Y luego le indicó a Pete Hegseth, su secretario de Guerra: “Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas". Además, el Pentágono le advirtió al gobierno de Venezuela, tras el vuelo sobre su buque, “que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Maduro y Trump coincide con la gira que Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, está realizando por Ecuador y México, países con los que el funcionario selló un nuevo pacto para potenciar la lucha contra la migración ilegal y el crimen organizado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras Maduro desafía el avance de EE.UU., Colombia militariza la frontera con Venezuela

En una conferencia que dio en la ciudad de Quito, junto a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, Rubio aseguró que los estados aliados de Washington en la región “nos ayudarán a encontrar a estas personas y a hacerlas estallar si es necesario”.

Durante su visita a México, el funcionario había dicho que la única manera de ponerle un fin a los poderosos carteles del narcotráfico es su eliminación física, porque incautarles mercadería es un costo que los grandes vendedores de droga ya tienen asumido como una perdida lógica para su clase de negocio.

En ese punto, el secretario de Estado norteamericano recordó que Trump definió como “narcoterrorista” a la banda venezolana Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, organizaciones a las que relaciona directamente con Maduro. Y agregó: “Si estás en un barco lleno de cocaína o fentanilo dirigido a Estados Unidos, sos una amenaza inmediata para Estados Unidos”.

Marco Rubio

Al colocarle a los narcotraficantes la etiqueta de “amenazas terroristas”, Trump puede aplicar las leyes aprobadas tras el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, que le permiten al gobierno norteamericano vigilar y atacar objetivos peligrosos en todo el planeta.

Stephen Miller, un consejero muy cercano al presidente norteamericano, declaró: “Durante años usamos nuestras fuerzas armadas para emprender acciones contra terroristas en Oriente Medio y en África, mientras dejábamos indemnes a los terroristas en nuestro propio hemisferio que son responsables de muchas más muertes de estadounidenses”.

Maduro desmintió el relato de Trump para justificar el ataque contra un barco y advirtió: "Vienen por el petróleo, el gas, nuestras tierras"

En 2020, Norteamérica acusó a Maduro de narcoterrorista, y este año lo definió como el líder del cartel de los Soles, que tendría un vínculo directo con el cartel de Sinaloa, uno de los grupos más influyentes, ricos y temidos de México.

Frente a estas denuncias, y el despliegue del ejercito estadounidense frente a las costas de su país, donde el martes pasado hundieron un barco que, supuestamente, trasladada drogas provenientes de Venezuela, Maduro decidió responder movilizando sus fuerzas armadas y, además, convocó a los reservistas.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos cien años. Ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela", declaró el líder bolivariano en la conferencia de prensa que dio en Caracas el pasado lunes 1 de septiembre.

Y advirtió que "si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional, de la historia y del pueblo de Venezuela".

Las fuerzas venezolanas movilizadas por Nicolás Maduro

Trump sobre el barco venezolano hundido y la respuesta de Diosdado Cabello

El presidente de Estados Unidos reveló este martes 2 de septiembre que las fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación del grupo terrorista Tren de Aragua que, según su versión de lo ocurrido, trabaja bajo las órdenes de Maduro, y estaba, en teoría, llena de drogas provenientes de Venezuela.

“Acaba de suceder. Creo que en un mes la habrían tenido si no hubiéramos hecho lo que hicimos”, declaró el presidente desde la Casa Blanca, haciendo referencia al operativo militaron donde murieron 11 terroristas.

Según Trump: “Cuando salgan y cuando dejen la sala, verán que en los últimos minutos acabamos literalmente de derribar un barco que transportaba sustancias ilegales. Había muchas en ese barco. Estarán viendo eso y estarán leyendo sobre eso”.

Estados Unidos duplica la recompensa por "el narcotraficante Nicolás Maduro" a 50 millones de dólares

Horas después, Rubio confirmó las palabras de su superior: “El Presidente acaba de anunciar que hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco narcotraficante que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

Diosdado Cabello

Este ataque fue criticado duramente por el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien, en su programa de televisión, declaró: “Asesinaron a 11 personas sin fórmula de juicio. Pregunto yo si eso se puede hacer. Ninguna sospecha de narcotráfico autoriza ejecuciones extrajudiciales en el mar”.

Y sumó: “No está claro, no explicaron nada, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa? No hay nada que sustente. Lo que han intentado siempre. Salir de la revolución bolivariana, con mentiras, con 'fake news'. Lo último que inventaron fue un ataque”.