Trump renombrará su Departamento de Defensa como Departamento de Guerra: "Queremos ser ofensivos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará el próximo viernes 5 de septiembre un decreto para que el Departamento de Defensa se llame Departamento de Guerra, anunció este jueves la Casa Blanca.

El decreto quiere “restaurar el nombre histórico” de esta cartera, y, por ese motivo, le indica al secretario realizar todas las acciones necesarias para “cambiar permanentemente el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra”, según anunció la Casa Blanca en un documento que le envió a la agencia AFP.

Esta medida permitirá, por ejemplo, al secretario de Defensa Pete Hegseth y a otros referentes del Pentágono usar denominaciones como “Secretario de Guerra” o “Departamento de Guerra” en su correspondencia oficial o cuando realicen comunicaciones destinadas al público.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Pentágono

Para cambiarle el nombre a un departamento federal se necesita la aprobación del Congreso, y Trump cuenta con la ventaja de tener, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, mayorías que lo apoyan y, generalmente, votan afirmativamente sus iniciativas.

El Departamento de Defensa se llamó Departamento de Guerra hasta el año 1949, cuando el Congreso decidió unir al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a los historiadores, este nombre intentaba expresar que el nuevo objetivo del gobierno era no entrar en nuevos conflictos.

Cambiar la denominación del organismo implica un desembolso muy importante de dinero, porque habría que actualizar la documentación oficial y también los nombres de las bases militares que Norteamérica tiene en diferentes lugares del mundo.

Donald Trump tras el rumor que lo dio por muerto: “Nunca me he sentido mejor en mi vida”

Este año, el republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, había presentado un proyecto de ley en el Congreso para permitir que un presidente pueda reorganizar y renombrar agencias federales de manera más rápida y eficiente.

Por otro lado, en agosto, Trump había advertido que avanzaría con su idea de renombrar el Departamento de Defensa: “Lo vamos a hacer. Estoy seguro de que el Congreso lo respaldará si hace falta… ‘Defensa’ suena demasiado defensivo. Queremos ser defensivos, pero también ofensivos cuando sea necesario”.

Las palabras del presidente norteamericano parecen ser una advertencia lanzada contra China, Rusia y Corea del Norte.

Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong Un de Corea del Norte con Xi Jinping

El conflicto de Trump con los líderes reunidos en Pekín

El presidente estadounidense acusó este martes por la noche a los líderes de China, Corea del Norte y Rusia de conspirar contra Norteamérica, mientras estaban reunidos en Pekín disfrutando de un gran desfile militar. “Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración”, escribió Trump en su red Truth Social, mientras el líder norcoreano Kim Jong Un y el ruso Vladimir Putin acompañaban a Xi Jinping en el evento celebrando los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial.

Trump acusa a Xi Jinping, Kim Jong Un y Vladimir Putin de conspirar contra EE.UU

“Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”, sumó el referente republicano en su mensaje.

En una clara demostración de poderío militar, Xi inspeccionó las tropas concentradas y sus armas antes de volver con sus invitados, en una zona especial presidida por el retrato de Mao Zedong en Tiananmen, la puerta de ingreso a la histórica Ciudad Prohibida.

El presidente chino había cuestionado el “comportamiento intimidatorio” de ciertos países (en una referencia poco sutil a Estados Unidos), mientras que Putin defendió la ofensiva de Rusia en Ucrania, echándole la culpa a Occidente de desencadenar el conflicto.

HM/DCQ