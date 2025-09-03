Donald Trump tras el rumor que lo dio por muerto: “Nunca me he sentido mejor en mi vida”

A Donald Trump no suelen faltarle minutos en el aire. Su omnipresencia mediática alimenta un ciclo de noticias casi permanente. Pero bastaron 72 horas de ausencia pública para que en redes sociales estallaran rumores sobre su salud, algunos incluso sugiriendo su muerte.

Este martes, durante un acto en la sede del Comando Espacial, el presidente reapareció en público y no esquivó la pregunta. “¿Cómo se enteró el fin de semana de que estaba muerto?”, le preguntó el periodista Peter Doocy, de Fox News. Trump, de 79 años, respondió con ironía: “No”. La sala estalló en risas nerviosas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mandatario insistió en que había pasado el fin de semana activo, incluso concediendo entrevistas y publicando mensajes en Truth Social, su red social. En uno de ellos escribió: “Nunca me he sentido mejor en mi vida”.

El acuerdo para viajar sin visa a Estados Unidos habría quedado en suspenso por el escándalo de los audios

La salud de Donald Trump bajo la lupa

Las especulaciones no son nuevas. Trump fue visto recientemente con hematomas en la mano derecha y con hinchazón en los tobillos. La Casa Blanca atribuyó los moretones a apretones de manos frecuentes y al uso de aspirina -recetada para reducir riesgos cardiovasculares-, mientras que la hinchazón estaría vinculada a insuficiencia venosa crónica, una afección común en adultos mayores.

No es la primera vez que su salud despierta dudas. En 2020, durante la pandemia, la Casa Blanca ocultó la gravedad de su cuadro de COVID-19, que incluyó una preocupante caída de oxígeno en sangre. Y en 2015, al inicio de su primera campaña, difundió una carta médica exagerada que lo presentaba como “el presidente más sano de la historia”.

Estados Unidos atacó una embarcación venezolana y causó 11 muertos

El propio Trump confirmó que ordenó un ataque en aguas internacionales del Caribe contra una embarcación que había zarpado de Venezuela y que, según Washington, transportaba drogas hacia Estados Unidos. Once personas murieron en la operación.

“Esta mañana, por órdenes mías, las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque directo contra narcoterroristas del Tren de Aragua”, escribió Trump en Truth Social, donde compartió imágenes de la ofensiva.

El republicano acusó a Nicolás Maduro de amparar a la organización criminal, recientemente incluida en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras. El episodio, que ocurre en un contexto de fuerte tensión bilateral, abre un nuevo frente de conflicto en la relación entre Caracas y Washington.

GD

LT