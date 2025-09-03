Estados Unidos promete "más de estos ataques" tras bombardear una lancha narco en Venezuela

En medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, altos funcionarios estadounidenses celebraron el ataque contra una lancha narco venezolana que fue interceptada cuando salía hacia mar abierto cargada de drogas y advirtieron que podría ser el primero de varios. El ataque se produjo en el marco del despliegue militar que forma parte de la estrategia antidrogas de EE.UU.

"Habrá más de estos ataques", sostuvieron los funcionarios del gobierno norteamericano, según trascendió a partir de la prensa estadounidense. Si bien no se dieron detalles al respecto, el ataque de este martes contra una lancha de cuatro motores, cargada con drogas, se habría cometido con un helicóptero de ataque o un dron MQ-9 Reaper.

Donald Trump, por su parte, confirmó el ataque a través de la red social Truth Social y precisó: "Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente".

El presidente estadounidense también indicó que el golpe contra la lancha "ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos". Además, confirmó que ningún soldado de su país resultó herido durante la operación.

En las imágenes que trascendieron sobre el ataque se puede ver cómo una lancha surca rápidamente el agua hasta que una explosión la hace estallar, provocando la muerte de 11 terroristas, según indicó el gobierno estadounidense, aunque en el video difundido no es posible identificar si esa era la cantidad exacta de personas a bordo.

Donald Trump aseguró que fuerzas estadounidenses interceptaron un barco con drogas de Venezuela y murieron 11 “terroristas”

Durante las semanas previas al ataque, aviones de vigilancia estadounidenses y otros sensores monitorearon el tráfico marítimo del cártel, en el marco del operativo estadounidense en aguas del Caribe, con un despliegue de fuerzas navales para luchar contra el narcotráfico, incluyendo el envío de barcos de guerra y unos 4.000 efectivos, una directiva dada por el mandatario norteamericano en julio de este año.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una advertencia sobre una presunta amenaza de parte de Estados Unidos en su país y aseguró: "Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos cien años. Ocho barcos militares con 1200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela".

"Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional, de la historia y del pueblo de Venezuela", anticipó el líder del régimen chavista, asegurando que se trata de una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta".

