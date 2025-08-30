Para "asustar" a los barcos de Trump, Maduro sigue con sus "alistamientos nacionales"

El presidente Nicolás Maduro dijo el jueves que "no hay forma" de que Estados Unidos invada a Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares, en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe. El país del norte anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales venezolanas, para maniobras contra el narcotráfico.

La AFP divisó al destructor lanzamisiles USS Lake Erie en un puerto de entrada en el Pacífico al canal de Panamá.

La operación coincide además con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro y la declaratoria como terrorista de un supuesto cartel que lidera el mandatario venezolano.

La respuesta contra el "bloqueo"

"Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial", dijo Maduro en un acto con militares. "Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio", siguió. "No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela".

Maduro llamó a una segunda jornada de alistamiento este viernes y sábado en la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza.

El llamado a un pueblo

Centenares de personas acataron el viernes el llamado del presidente Nicolás Maduro a alistarse en las fuerzas militares de Venezuela para ampliar filas ante la "agresión imperialista" de Estados Unidos. El gobierno habilitó más de 1.000 puntos de inscripción. Militantes del chavismo, empleados públicos, parlamentarios y autoridades electorales se sumaron a la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles con alta carga ideológica.

Maduro denuncia como "amenaza" el anuncio de Washington de movilizar cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de aguas venezolanas, para maniobras contra el narcotráfico. La operación coincide además con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro por su vinculación con un supuesto cartel.

La nueva jornada de inscripción se extiende hasta el sábado, tras un primer operativo el fin de semana pasado. "Los venezolanos vamos a defender a nuestro país", dijo a la AFP Betsy Perfecto, de 32 años, sobre el escenario de una eventual invasión, que analistas por ahora descartan.

Llamamiento a los ciudadanos

El número de inscriptos no fue aún divulgado. Maduro dijo antes del primer registro que contaba con 4,5 millones de milicianos, cifra que expertos ponen en duda.

Éste es "un pueblo que percibe en su justa dimensión la agresión imperialista que se cierne contra Venezuela", dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a la televisión del gobierno. "Esto no es reclutamiento forzoso" sino "un acto voluntario que expresa el sentimiento patriótico de cada hombre y mujer".

Padrino no explicó la siguiente fase del enrolamiento. No está claro si habrá adiestramiento militar. "Vendrán otros procesos que se anunciarán oportunamente", señaló el general. "Ahorita estamos alistando, registrando y convocando a la unión nacional".

Funcionarios de Maduro alistándose en la Milicia Bolivariana

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, se alistó en la Plaza Bolívar de Caracas, junto a otros directivos y funcionarios. "Estamos obligados a defender la voluntad popular y exigir respeto para el presidente Nicolás Maduro", dijo Amoroso. "Estamos aquí, rodilla en tierra, para defenderlo y defender nuestra patria".

Sobre una tarima en la plaza hubo presentaciones folclóricas y clases de aeróbicos con música. "Hemos convertido este alistamiento en una fiesta patria", dijo el animador.

