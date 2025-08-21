Donald Trump anunció que saldrá a patrullar Washington junto al Ejército y la Policía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que saldrá a patrullar las calles de Washington D.C. junto a las tropas de la Guardia Nacional y la Policía. “Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército… Vamos a hacer un trabajo”, declaró en una entrevista con el medio de derecha Newsmax.

El mandatario desplegó cientos de agentes de la Guardia Nacional en la capital la semana pasada, como parte de lo que definió como una “ofensiva contra la delincuencia” en una ciudad de mayoría demócrata.

Un día antes, el vicepresidente JD Vance había sido abucheado durante una visita a las tropas en Washington, donde manifestantes reclamaban “¡Liberen a DC!”, en referencia al estatus político del distrito federal.

En total, la Guardia Nacional movilizó 800 efectivos en la capital, mientras que seis estados gobernados por republicanos —Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental— enviarán otros 1.200 uniformados.

Dirigentes republicanos justificaron el operativo denunciando que la ciudad enfrenta altos niveles de delincuencia, personas sin hogar y problemas financieros.

A pesar de las críticas, las estadísticas de la Policía de Washington muestran que los delitos violentos disminuyeron significativamente entre 2023 y 2024, tras un repunte registrado después de la pandemia.

Además del despliegue de tropas, Trump busca mayor control sobre el departamento de Policía de la ciudad, intentando marginar a sus autoridades locales.

La decisión se suma a la intervención realizada en junio, cuando envió a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para sofocar disturbios en Los Ángeles, California, provocados por redadas policiales ante protestas mayormente pacíficas.

