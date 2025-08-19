Donald Trump ofreció apoyo aéreo a Ucrania y advirtió la "dificultad" de un acuerdo con Vladimir Putin

El presidente Donald Trump afirmó que el apoyo aéreo de Estados Unidos y las tropas terrestres europeas podrían ser parte de las garantías de seguridad para que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firme el acuerdo de paz. En paralelo, advirtió sobre una situación "difícil" si fracasan las conversaciones entre las partes, en especial por el principal punto en discordia: la posibilidad de que Ucrania, que pide por su integridad territorial, ceda el frente oriental a Rusia.

"Cuando se trata de seguridad, están dispuestos a poner gente en el terreno", dijo Trump este martes 19 de agosto, refiriéndose a los aliados europeos con quienes se reunió el lunes en la Casa Blanca junto con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Tras la reunión de Trump con Zelenski, Macron acusó a Putin de "depredador"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Estamos dispuestos a ayudarlos con cosas, especialmente, probablemente, si hablamos de apoyo aéreo, porque nadie tiene el tipo de cosas que nosotros tenemos, realmente, ellos no", agregó Trump en diálogo con Fox News.

El presidente estadounidense también aseguró que no tiene pensado desplegar tropas terrestres estadounidenses en Ucrania, sino que apunta a la presencia de tropas europeas; mientras que descartó categóricamente que Ucrania se una a la OTAN, una de las condiciones inapelables del mandatario ruso, Vladimir Putin.

En tanto, la seguridad de la posguerra es una preocupación clave para Kiev, tras más de tres años de invasión rusa a gran escala. Moscú, por su lado, dejó claro que no tolerará que Ucrania ingrese a la alianza militar transatlántica creada en el marco de la Guerra Fría. En esa línea, rechazó también la presencia de tropas occidentales en el territorio de las antiguas repúblicas soviéticas.



Vladimir Putin y Donald Trump se reunieron en Alaska la semana pasada.

Qué dijo Trump sobre la seguridad de Ucrania en la posguerra

Trump mencionó que "Francia y Alemania, un par de ellos, el Reino Unido, quieren tener botas sobre el terreno". "No creo que vaya a ser un problema, para ser honesto contigo. Creo, creo que Putin está cansado de la guerra", añadió.

Tras sus conversaciones del lunes con los líderes europeos, Trump impulsó la idea de un encuentro entre el presidente ruso y Zelenski, seguida por una nueva reunión en la que él participaría. "Si eso funciona, si funciona, entonces iré a la trilateral y cerraré el acuerdo", adelantó.

Expectativa por una cumbre por la paz entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski

Al referirse a la posibilidad de que Putin decida retirarse, Trump expresó: "Espero que el presidente Putin actúe bien y, si no, será una situación difícil". Y agregó que Zelenski "también tiene que mostrar algo de flexibilidad". Su postura, en tanto, reflejó la "desconfianza" que impera entre los líderes europeos respecto a la palabra del mandatario ruso.

"Putin rara vez ha cumplido sus compromisos", sostuvo el presidente francés Emmanuel Macron este martes, un día después de la reunión de la que participó junto a otros líderes europeos en Washington, jugando sus propias cartas en función de la posición de Kiev en el conflicto. "Ha tratado de redefinir las fronteras para aumentar su poder", agregó, en declaraciones a la televisión francesa.

Trump recibió a Volodímir Zelenski y sus aliados europeos en la Casa Blanca.

Qué pasará con los territorios ocupados por Rusia

Además de la seguridad futura de Ucrania, otro tema clave para poner fin a la guerra es el estatus del territorio ucraniano ocupado por Rusia desde febrero de 2022. Trump sostuvo que Ucrania debería aceptar que no recuperará los territorios perdidos, incluida la región oriental de Donbás, a cambio de la paz.

"Asumo que todos han visto el mapa. Saben, un gran pedazo de territorio está tomado y ese territorio ha sido tomado. Ahora están hablando de Donbás, pero Donbás ahora mismo, como saben, está 79% poseído y controlado por Rusia", afirmó Trump, quien también indicó que Ucrania no tiene la fuerza suficiente para cambiar la situación.

"Esto fue una guerra y Rusia es una nación militar poderosa, ¿saben? Les guste o no, es una nación poderosa. Es una nación mucho más grande", añadió. "No te enfrentas a una nación que es 10 veces tu tamaño", sentenció.

Finalmente, Trump concluyó: "Todos pueden jugar a ser astutos y esto y aquello, pero, ¿saben? Ucrania va a recuperar su vida. Van a dejar de tener personas asesinadas en todas partes y van a recuperar una gran cantidad de territorio".

CD

LT