La Casa Blanca abre su cuenta de TikTok, pese al conflicto legal con la aplicación en Estados Unidos

La Casa Blanca lanzó este martes la nueva cuenta de TikTok, la red social de propiedad china que continúa operando en Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump, pese a una ley que exige su venta. En la primera publicación se lee: "¡Estados Unidos, VOLVIMOS! ¿Qué tal, TikTok?", acompañada de un video de 27 segundos. La cuenta alcanzó alrededor de 4.500 seguidores una hora después del primer posteo.

La red social pertenece a la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de la aplicación por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y, a mediados de junio, extendió por 90 días el plazo para que la página encontrará un comprador no chino como condición para no ser prohibida en Estados Unidos. Ahora, ese nuevo plazo vence a mediados de septiembre. Si bien Trump había apoyado durante mucho tiempo una prohibición o desinversión de TikTok, cambió de postura al considerar que le sirvió para ganarse el apoyo de los jóvenes en su reelección.

La cuenta personal del mandatario en esta aplicación tiene 110,1 millones de seguidores, y su última publicación fue el día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024. El propio presidente posee alrededor de 108 millones de fanáticos en la red social X.

Por su parte, las cuentas oficiales de la Casa Blanca en X e Instagram tienen 2,4 millones y 9,3 millones de seguidores, respectivamente.

