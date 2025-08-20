Amnistía Internacional acusa a Estados Unidos de usar IA para vigilar migrantes y estudiantes extranjeros

Amnistía Internacional acusó este miércoles a la administración Donald Trump de violar los derechos humanos al utilizar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para vigilar migrantes y a aquellos estudiantes extranjeros que forman parte de los movimientos propalestinos dentro de las universidades de Estados Unidos.

Desde el regreso a la Casa Blanca, en enero, el republicano impuso como prioridad una intensa ofensiva antimigratoria. También lanzó una cruzada en contra de las universidades en cuyos campus se manifestaron movimientos propalestinos en protesta de la guerra en Gaza, que Trump equipara con muestras de antisemitismo.

Mediante un comunicado, Erika Guevara Rosas, directora de investigación del organismo de protección de derechos humanos, consideró: "Es profundamente preocupante que el Gobierno estadounidense implemente tecnologías intrusivas asistidas por IA como parte de un programa de deportaciones masivas y la represión de la expresión propalestina".

La ONG destacó que Estados Unidos, para ejercer presión, emplea el funcionamiento de la IA Babel Street y Palantir, empresas especializadas en el análisis de datos a gran escala. Además, revelaron que estas compañías tienen contratos con el Gobierno estadounidense, en especial en materia de Inteligencia y Defensa.

Su software, Babel X e Immigration OS, "cuenta con capacidades automatizadas que permiten el monitoreo, la vigilancia y la evaluación de manera masiva y constante", señaló Amnistía. Según estimaron, estas tecnologías se utilizan para atacar a estudiantes extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo.

"Esto deriva en detenciones ilegales y deportaciones masivas, creando un clima de miedo", insistió Guevara-Rosas. La administración de Trump lleva adelante redadas antimigratorias en todo Estados Unidos, alcanzando un total de 60.000 personas indocumentadas arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Para rastrear a los migrantes, las autoridades utilizan herramientas desarrolladas por Palantir, una empresa conocida por tener entre sus clientes a ICE y al ejército israelí. Su tecnología de vigilancia Immigration OS "automatiza un proceso ya de por sí muy falible y opaco", según Amnistía Internacional.

Con respecto a la campaña contra las universidades, el Gobierno de Trump ordenó suspender la tramitación de visados para escrutar las redes sociales de los solicitantes de admisión. "Babel X permitiría a la IA escanear rápidamente las redes sociales en busca de contenido relacionado con el 'terrorismo'", comunicó la organizacion internacional.

Pero advirtió que esas tecnologías presentan "márgenes de error significativos" y "suelen ser discriminatorias y sesgadas" y "pueden llevar a que el contenido pro Palestina se presente falsamente como antisemita".

