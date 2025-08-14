Ecosistemas Global refuerza su liderazgo en más de 30 países con el lanzamiento de su nueva vertical de Inteligencia Artificial

Ecosistemas Global, compañía líder en desarrollo de software, consultoría y transformación digital con más de 30 años de trayectoria y presencia en más de 30 países de América y Europa, anuncia el lanzamiento oficial de su nueva Vertical de Inteligencia Artificial (IA).

Esta propuesta integral nace con la misión de acompañar a empresas de todos los tamaños y sectores, en cualquier parte del mundo, en la adopción de soluciones de IA de manera escalable, segura y responsable, combinando innovación tecnológica con un profundo conocimiento del negocio y de las particularidades culturales de cada mercado.

“La inteligencia artificial representa una oportunidad histórica para las organizaciones globales. Con esta nueva vertical, ayudamos a nuestros clientes a capitalizar ese potencial con soluciones que entregan un retorno de inversión tangible, sin importar el país en el que operen”, afirmó Pablo Colatarci, Director y cofundador de Ecosistemas Global.

Un portafolio integral de soluciones IA

La nueva vertical de IA de Ecosistemas Global integra un conjunto de servicios y productos diseñados para transformar procesos, optimizar la toma de decisiones y potenciar la experiencia del cliente. Entre sus principales soluciones se encuentran:

Consultoría y Estrategia de IA: diagnóstico de madurez, definición de casos de uso de alto impacto, desarrollo de hoja de ruta personalizada, selección de tecnologías, gobernanza de datos, gestión del cambio y programas de capacitación para acelerar la transformación digital con foco en ROI.

Automatización Inteligente: integración de RPA con capacidades de IA (IPA) para optimizar procesos de negocio de extremo a extremo, reduciendo tiempos y liberando recursos humanos para tareas estratégicas.

Analítica Avanzada de Datos: uso de IA, Machine Learning y Deep Learning para descubrir patrones, predecir tendencias y facilitar decisiones basadas en datos.

Asistentes Virtuales Especializados: como R.I.T.A. (soporte IT autónomo) y TestConnect (optimización del ciclo de QA).

AI Hub: plataforma que mide madurez en IA, analiza ROI y ofrece biblioteca curada de prompts, casos de uso y métricas en tiempo real.

Soluciones modulares: Chatbot Builder (creación de chatbots con lenguaje natural), Finance Assistant (análisis financiero predictivo) y Document Reader (procesamiento de documentos con reconocimiento semántico).

Enfoque ético, flexible y global

La propuesta contempla modelos de negocio flexibles —implementación como servicio (AI SaaS), consultoría y servicios gestionados—, priorizando el uso ético de datos, la mitigación de sesgos y el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y privacidad.

“El crecimiento acelerado de la IA redefine la competitividad. Hoy las empresas que adoptan un enfoque proactivo logran diferenciarse no solo por calidad, sino por anticipar necesidades. Nuestra visión es ser un socio estratégico en ese camino”, destacó Fernando Gastron, Director y cofundador de Ecosistemas Global.

Un mercado en expansión

Según proyecciones, el mercado de IA en Latinoamérica alcanzará USD 30.200 millones en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 22,9%. En este escenario, Ecosistemas Global busca consolidarse como un actor clave en la aceleración de la adopción de tecnologías emergentes, apoyándose en casos de éxito comprobados en sectores como banca, seguros, retail y telecomunicaciones.

“Nuestra propuesta combina ingeniería de software, ciencia de datos y automatización inteligente. La IA ya no es una promesa de futuro: es una herramienta estratégica que está transformando la manera de hacer negocios”, señaló Rodrigo Cabot, Gerente de I+D y Calidad.

Acerca de Ecosistemas Global

Ecosistemas Global es una empresa de tecnología con más de 30 años de experiencia, especializada en soluciones de software, automatización, inteligencia artificial, ciberseguridad, testing y staffing IT. Con operaciones directas en Argentina, Brasil, Chile, México, España y Estados Unidos, y proyectos en más de 30 países, ha sido reconocida por la revista CIOReview Latam como uno de los Top IT Service Providers in Latin America 2025. Su enfoque combina experiencia, cercanía con el cliente y visión estratégica para impulsar la transformación digital a escala global.