Este martes, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, fue convocada para ser interrogada por un juez en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos y corrupción que involucra a varias personas del entorno del mandatario español.

Un portavoz de un tribunal de Madrid, España, dialogó con AFP y, sin dar muchos detalles, indicó que la mujer del presidente español fue citada para ser interrogada el próximo 11 de septiembre por un presunto caso de desvío de fondos públicos.

Medios españoles explicaron que el objetivo del juez al interrogar a Gómez es intentar conocer si una funcionaria empleada en el equipo del presidente del gobierno trabajó para ella durante la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

En concreto, el tiempo y el salario de la empleada, podría ser considerado como una utilización desviada de recursos públicos para fines privados de la esposa del presidente español.

Gómz está imputada también por corrupción y tráfico de influencia desde abril de 2024. La misma dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid y ahora es sospechosa de haber utilizado a su favor funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, particularmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.

Pedro Sánchez, cada vez más acorralado por los escándalos que estallan a su alrededor

La esposa del mandatario español ya compareció por esta causa en julio de 2024 y ejerció su derecho a guardar silencio.

La investigación en torno a la mujer del presidente español provocó una gran tensión entre la fiscalía y el juez encargado del caso, la izquierda y el mandatario, quien habló de una una campaña de difamación en su contra proveniente de la extrema derecha y la oposición.

La investigación, la cual se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha, se trata de uno de los casos de corrupción que involucran allegados y personas cercanas de Sánchez, llevando a que se pida su renuncia de forma repetitiva.

AS/LT