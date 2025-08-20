Crisis económica, terrorismo y desinformación: qué preocupa a la humanidad en 2025

En un mundo enfrentado a múltiples desafíos, un nuevo estudio global destaca que la desinformación en línea, las condiciones económicas mundiales y el terrorismo son percibidos como las principales amenazas por adultos en 25 países.

La preocupación por el cambio climático y la propagación de enfermedades infecciosas, aunque aún significativa, disminuyó en comparación con años recientes, reflejando un cambio en las prioridades públicas frente a las crisis globales.

El Pew Research Center, en su análisis de actitudes globales de primavera de 2025, encuestó a 28,333 adultos en regiones como Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Medio Oriente, América del Norte y África subsahariana, además de 3,605 adultos en Estados Unidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Crisis del sistema de salud en Colombia obliga a cerrar salas de parto y urgencias

Los resultados muestran una mediana del 72% que considera la desinformación en línea como una amenaza importante, seguida por el 70% que señala la economía global y el 69% que identifica el terrorismo como preocupaciones clave.

En contraste, el cambio climático (67%) y las enfermedades infecciosas (60%) son vistas como amenazas mayores por menos personas que en años previos.

La desinformación en Internet y redes sociales como preocupación dominante

La desinformación en internet es vista como una amenaza importante por una mediana del 72% de adultos en 25 países, liderando las preocupaciones en siete naciones, según el Pew Research Center. (Foto: Bloomberg)

La propagación de información falsa en internet lidera las preocupaciones en siete países, incluidos Alemania, Países Bajos, Polonia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Corea del Sur. En Polonia y Alemania, donde se celebraron elecciones nacionales competitivas recientemente, el 85% y 81% de los adultos, respectivamente, ven la desinformación como una amenaza significativa, según el Pew Research Center.

A nivel global, una media del 72% comparte esta percepción, con solo un 5% considerando que no representa una amenaza. Las personas mayores y aquellas de ideología izquierdista tienden a expresar mayor preocupación, aunque en países como Brasil y Turquía los jóvenes son más propensos a destacar este problema. En Israel, sin embargo, solo el 43% considera la desinformación una amenaza importante, siendo el único país donde menos de la mitad de los encuestados comparte esta opinión.

Estados Unidos envía destructores cerca de Venezuela para combatir cárteles de la droga

La economía global, una preocupación en constante crecimiento

Las condiciones económicas globales preocupan al 70% de los encuestados, con un aumento significativo en 21 países desde 2017, siendo la principal amenaza en Grecia y Australia. (Foto: Bloomberg)

Las condiciones económicas mundiales son vistas como una amenaza importante por una mediana del 70% de los encuestados, con un aumento notable desde 2017 en 21 países. En Grecia y Australia, la economía global es la principal preocupación, con un 85% y 71% de los adultos, respectivamente, identificándola como una amenaza significativa.

Los países de ingresos medios, con una mediana del 75%, muestran mayor inquietud que los de ingresos altos (65%). La percepción de la economía global como amenaza está fuertemente ligada a las opiniones sobre las condiciones económicas nacionales, especialmente en 23 países donde quienes tienen una visión negativa de su economía local son más propensos a preocuparse por la economía mundial.

Terrorismo, la amenaza que nunca se va

El terrorismo es considerado una amenaza importante por el 69% de los adultos, encabezando las preocupaciones en India, Israel, Nigeria y Turquía. (Foto: Bloomberg)

El terrorismo es considerado una amenaza importante por una mediana del 69% de los encuestados, siendo la principal preocupación en India, Israel, Nigeria y Turquía. En Israel, el 89% de los adultos, particularmente los judíos israelíes (96% frente al 61% de los árabes israelíes), lo identifican como la mayor amenaza, un sentimiento amplificado tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Los países de ingresos medios reportan mayor preocupación (79%) que los de ingresos altos (60%), con mayores niveles de inquietud entre adultos mayores, personas con menor educación y aquellos de ideología derechista, incluidos simpatizantes de partidos populistas de derecha.

Un asesor de Trump acusa a India de financiar a Vladimir Putin con compras de petróleo ruso

Declive en la preocupación por el Cambio Climático y las epidemias

Aunque el cambio climático sigue siendo una amenaza importante para una mediana del 67% de los encuestados, no es la principal preocupación en ningún país. Comparado con 2013, la inquietud aumentó significativamente en países como Francia (+24 puntos porcentuales), Turquía (+23), México (+22), Reino Unido (+18) y Kenya (+15), entre otros.

Sin embargo, en nueve economías avanzadas, la percepción del cambio climático como amenaza ha disminuido desde un máximo del 74% en 2020 a un 50% en 2025. Las personas de ideología izquierdista muestran consistentemente mayor preocupación que las de derecha.

La propagación de enfermedades infecciosas, con un promedio del 60% considerándola una amenaza importante, es la principal preocupación en Argentina, Brasil y Sudáfrica. En países como Kenya (88%), Turquía (87%), Indonesia (86%) y México (82%), más del 80% de los adultos comparten esta percepción.

Sin embargo, en nueve economías avanzadas, la preocupación disminuyó significativamente desde un 74% en 2020, durante el pico de la pandemia de COVID-19, a un 50% en 2025. Los países de ingresos medios muestran mayor inquietud (mediana del 79%) que los de ingresos altos (50%).

Pánico en las acciones de software ante temores por la irrupción de la IA

El sondeo refleja un cambio en las prioridades globales, con la desinformación en línea emergiendo como una preocupación dominante en un mundo cada vez más digitalizado. El aumento en la percepción de la economía global como amenaza, especialmente en países afectados por inestabilidad económica, subraya la interconexión de los sistemas financieros nacionales y globales.

El terrorismo, aunque menos prominente en algunos países de ingresos altos, sigue siendo una preocupación crítica en regiones marcadas por conflictos recientes. La disminución en la percepción del cambio climático y las enfermedades infecciosas como amenazas principales puede reflejar una adaptación a estos problemas a largo plazo o una atención desplazada hacia cuestiones más inmediatas.

El análisis del Pew Research Center, basado en encuestas representativas realizadas entre enero y abril de 2025, destaca la complejidad de las percepciones globales de riesgo. Estos hallazgos ofrecen una guía para los responsables de políticas públicas que buscan abordar las preocupaciones más apremiantes de sus poblaciones mientras se mantiene la atención en desafíos ambientales y de salud pública a largo plazo.

Los diez datos clave para entender este informe

1) La desinformación en internet es vista como una amenaza importante por una mediana del 72% de adultos en 25 países, liderando las preocupaciones en siete naciones, según el Pew Research Center.

2) Las condiciones económicas globales preocupan al 70% de los encuestados, con un aumento significativo en 21 países desde 2017, siendo la principal amenaza en Grecia y Australia.

3) El terrorismo es considerado una amenaza importante por el 69% de los adultos, encabezando las preocupaciones en India, Israel, Nigeria y Turquía.

4) El cambio climático, percibido como amenaza importante por el 67%, no es la principal preocupación en ningún país, aunque su relevancia ha crecido desde 2013 en varias naciones.

5) La propagación de enfermedades infecciosas preocupa al 60% de los encuestados, siendo la mayor amenaza en Argentina, Brasil y Sudáfrica.

6) En países de ingresos medios, la preocupación por el terrorismo (79%) y las enfermedades infecciosas (79%) es mayor que en países de ingresos altos (60% y 50%, respectivamente).

7) En Israel, el 89% ve el terrorismo como una amenaza importante, con judíos israelíes (96%) más preocupados que árabes israelíes (61%) tras el ataque de Hamás de 2023.

8) La percepción de la economía global como amenaza está vinculada a opiniones negativas sobre la economía nacional en 23 países.

9) La preocupación por el cambio climático ha disminuido en nueve economías avanzadas desde un 74% en 2020 a un 50% en 2025.

10) Personas mayores, de ideología izquierdista y con menor educación tienden a ver la desinformación y el terrorismo como amenazas más significativas.

ds