En Londres hay "profesores influencers" que cobran por "adivinar" las preguntas de los exámenes

Pocos días después del escándalo en los exámenes de residencias médicas con postulantes que usaban lentes con cámara para burlar los exámenes, las noticias que llegan este sábado desde Londres dan cuenta de otro fenómeno educativo truchísimo: exprofesores y hasta algunos estudiantes de publicitan como "videntes que pueden anticipar las preguntas de los exámenes", y el tema que puede parecer propio de redes, ya está generando preocupación en los establecimientos educativos ingreses, porque son cada vez más los estudiantes que apelan a esos "servicios" intentando aprobar.

Con más de 225.000 suscriptores en YouTube, un sujeto que se hace llamar Waqar Malik asegura "poder precedir las preguntas de la prueba de literatura inglesa del GCSE", un examen clave de la educación secundaria en el Reino Unido.

A través de su canal Mr Everything English, Malik es uno de los tantos “profesores influencers” que atraen a miles de adolescentes en YouTube y TikTok con promesas de éxito académico.

“El año pasado, predije la totalidad del examen”, se autoelogia en sus videos, aunque luego matiza que se trata solo de una “conjetura informada”.

Docentes y examinadores yaa están preocupados por el impacto de este tipo de videos. "Si eres un adolescente de 15 o 16 años preparando tus exámenes y alguien en tu teléfono te dice 'esto es lo que te vas a encontrar en la prueba de inglés', es muy tentador", explica Sarah Brownsword, profesora en la Universidad de East Anglia.

Tras los exámenes de GCSE en mayo, algunos estudiantes lamentaron haber confiado en sus predicciones. "No volveré a escucharte nunca más", escribió un usuario en internet, mientras otros decían estar "acabados" y dispuestos a abandonar sus estudios.

Una de las comisiones examinadoras responsables de las pruebas de inglés, la AQA, destacó en un informe "una creciente dependencia de ciertos canales de preparación en línea". Estos contenidos "son una fuente importante de preparación y apoyo para los estudiantes", señala, pero lo que buscan los examinadores es "la interpretación personal de los textos que se han estudiado, y no la opinión de desconocidos en las redes sociales".

Contactado por la AFP para ofrecer su versión, Malik, no respondió a la solicitud.

Otros creadores en la mira

El fenómeno no se limita a Malik. Otros influencers, como la tiktoker Tilly Taylor o el joven Ishaan Bhimjiyani, ofrecen predicciones y consejos de estudio a cambio de pagos que van desde 1,99 hasta 4,99 libras.

"Este tipo de videos nunca tienen como objetivo inducir a error", asegura Tilly Taylor, quien tiene más de 110.000 seguidores en TikTok. "Dejo muy claro en mis videos que se trata de predicciones", añade, al afirmar que se basa en pruebas anteriores y en informes de examinadores para orientar a su comunidad virtual.

Como "nunca me explicaban realmente cómo estudiar", entonces recurrió a YouTube para encontrar consejos que ahora transmite a otros. "Quería ayudar a alguien como yo", relata.

Bhimjiyani, de 20 años ycon más de 400.000 seguidores en TikTok, incluso creó su propia agencia de márketing para representar a más de cien creadores de contenido educativo, con ingresos que provienen mayormente de videos patrocinados por marcas.

También promociona un sitio que ofrece una predicción de temas para el examen de inglés por unos 2,70 dólares, "con un historial de precisión del 60% al 70%". "Si lo presentas como una predicción, está bien. No puedes venderlo como una garantía", dice.

Jen, exprofesora conocida bajo el seudónimo de Primrose Kitten, que no desea dar su apellido, considera que las predicciones que vende en su sitio permiten "saber si realmente estás preparado para el examen". Por unos 6,7 dólares, ofrece temas para todas las materias, acompañados de un vídeo que explica cómo responderlos para aspirar a la mejor nota.

