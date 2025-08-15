Un youtuber japonés hizo un video de varios presidentes argentinos riéndose y se convirtió en viral

El youtuber japonés @magaoonossan creó un video usando Inteligencia Artificial llamado “La canción de los presidentes de Argentina” que se viralizó en las redes sociales, y en sus partes salientes muestra a los mandatarios argentinos riendo, en unas curiosas escenas que al anochecer del viernes 15 de agosto iban en X rumbo al millón de reproducciones.

El video, mezclando música y otras animaciones, algunas de tono polémico, muestra a todos los políticos que llegaron a la presidencia en el orden en que los marca Wikipedia, empezando por Bernardino Rivadavia, en 1826, hasta llegar a a actualidad con Javier Milei, y los comentarios se mezclaban quienes festejaban el tono irónico, y otros que señalaban que faltaban varios nombres en la lista.

Asé entonces, al margen de las risas ya señaladas, se veían el general Julio Argentino Roca haciendo tap dance; en tanto que a Miguel Juárez Celman le había tocado una escena menos feliz, montando un burro de espaldas. En cuanto a Arturo Frondizi se lo veía cayéndose de la risa del sillón de Rivadavia, mientras que a 'Isabelita', la expresidenta María Estela Martínez de Perón lucía caracterizada como una bailarina de flamenco.

Las escenas de Jorge Rafael Videla y Roberto Viola riéndose a carcajadas estaban entre los momentos más cuestionados, en tanto que luego iban apareciendo los mandatarios democráticos desde 1983 a la fecha.

En ese seguidilla, en que una voz iba cantando con dificultad cada nombre, siguieron Eduardo Duhalde haciendo una suerte de 'pucheros', a Néstor Kirchner lo caracterizaron bailando ballet, a Alberto Fernández lo hicieron tocando la guitarra eléctrica eléctrica, para cerrar con Javier Milei y su clásica escena de empuñar una motosierra.

En el "cuadro" final, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el mismo Milei bailan todos juntos.

El youtuber japonés @magaoonossan ya había hecho producciones similares con los presidentes de Corea del Sur y Brasil, los emperadores de China y los primeros ministros de la India, de manera que esta vez fue Argentina quien siguió en su lista.

Cabe consignar como detalle que Rivadavia inició la serie en febrero de 1826, cuando el Congreso General se había reunido en Buenos Aires por pedido del gobernador Martín Rodríguez, y centralizó en Rivadavia la conducción nombrándolo presidente. Todavía no existía ni siquiera una Constitución.

