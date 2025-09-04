Venezuela acusó a Trump de "ejecuciones extrajudiciales" por su ataque contra un supuesto "barco de narcotraficantes"

Diosdado Cabello, el ministro del Interior del régimen de Venezuela, acusó a Estados Unidos de realizar asesinatos extrajudiciales y sumarios en el mar, luego que el gobierno de Donald Trump asegurara haber destruido una embarcación que, en teoría, pertenecía al grupo criminal “Tren de Aragua” y transportaba drogas desde el país que lidera Nicolás Maduro.

“Asesinaron a 11 personas sin fórmula de juicio. Pregunto yo si eso se puede hacer. Ninguna sospecha de narcotráfico autoriza ejecuciones extrajudiciales en el mar”, dijo el funcionario este miércoles 3 de septiembre, en su programa de televisión donde suele defender al régimen chavista.

Diosdado Cabello, todopoderoso en el chavismo más radicalizado

Y agregó: “No está claro, no explicaron nada, anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. ¿Y el derecho a la defensa? No hay nada que sustente. Lo que han intentado siempre. Salir de la revolución bolivariana, con mentiras, con 'fake news'. Lo último que inventaron fue un ataque”.

El ministro, que tiene bajo su mando todas las fuerzas policiales de Venezuela, anunció ejercicios militares de la Milicia Bolivariana para este jueves y el próximo viernes. La Milicia es el quinto integrante de la Fuerza Armada. Está formada por civiles y tiene una alta carga ideológica.

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

La declaración de Donald Trump por el barco con drogas de Venezuela y los 11 “terroristas”

El presidente de Norteamérica anunció, el pasado martes 2 de septiembre, que las fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación de la organización terrorista “Tren de Aragua” que, de acuerdo a su versión de los hechos, trabaja bajo las órdenes de Maduro, y estaba supuestamente llena de drogas procedente de Venezuela.

“Acaba de suceder. Creo que en un mes la habrían tenido si no hubiéramos hecho lo que hicimos”, dijo el mandatario republicano desde la Casa Blanca, haciendo referencia al operativo que finalizó con la muerte de 11 terroristas en combate.

Donald Trump aseguró que fuerzas estadounidenses interceptaron un barco con drogas procedente de Venezuela

Según Trump: “Cuando salgan y cuando dejen la sala, verán que en los últimos minutos acabamos literalmente de derribar un barco que transportaba sustancias ilegales. Había muchas en ese barco. Estarán viendo eso y estarán leyendo sobre eso”.

Luego, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó la noticia: “El Presidente acaba de anunciar que hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco narcotraficante que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”.

