La parodia de Diosdado Cabello tras la detención de María Corina Machado: "Se le perdió la cartera"

Luego de las marchas en Venezuela en contra del régimen chavista ante la toma de posesión de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores venezolano, desmintió que la líder opositora María Corina Machado haya sido secuestrada y se burló.

“Ellos hoy tenían un plan, el cual vamos a tratar de poner en evidencia acá y que lo hicieron ante el fracaso de la convocatoria a lo largo y a lo ancho de todo el país. Tenían que inventar algo para tapar el fracaso y dijeron que la metimos presa”, argumentó Cabello en una emisión de su programa Con el mazo dando del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y ante un público que celebró sus declaraciones.

Además, el número dos de Maduro parodió las imágenes que difundió el chavismo para desacreditar el secuestro de la líder opositora y se rio de las acusaciones de la oposición. “La Sayona (un personaje de una leyenda venezolana) juega a que la están persiguiendo. Por cierto, ¿si ven un bolso azul por ahí, me avisan?”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el video que se dio a conocer tras la detención, Machado afirmó que estaba a salvo y que se le había caído la cartera. "Estoy bien, estoy segura. Hoy 9 de enero salimos de la concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul que me pertenece se cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo y Venezuela será libre", expresó la referente opositora.

Sin embargo, horas más tarde Comando con Venezuela, el espacio político de Machado y Edmundo González Urrutia, informó que la líder fue “fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba” y que su durante su período secuestrada “fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada”.

Aunque el chavismo desmintió la detención de la opositora en una conferencia, en la que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, calificó a la situación como “operación de falsa bandera”, Machado aseguró que este viernes brindará más detalles sobre lo sucedido.

“Ellos saben que van a fracasar. Esto se les inventó para que nadie hable eso y porque son muy inteligentes, a nosotros nos cuesta eso. Pensaron: ‘¿Y si decimos que la metieron presa?’ y sumaron que se les perdió la cartera azul. En la trama eso es indispensable”, ironizó Cabello.

Con risas y aplausos del público, Cabello continuó la burla y exhibió una cartera azul al ritmo de La cartera, una canción del grupo de salsa de Larry Harlow. Luego, abrió el bolso y comenzó a sacar elementos, como una receta médica para ansiolíticos y antipsicóticos y una tableta de pastillas. “Esta cartera tiene secretos. Que no sea que en el bolso existan cosas que me comprometan”, siguió.

Venezuela: Bullrich apuntó contra Maduro y comparó la detención de Nahuel Gallo con el secuestro de Fangio en Cuba

Entre otras ironías, Cabello cuestionó la convocatoria de las marchas en contra del régimen chavista de la tarde del jueves 9 de enero y aseguró que el espacio opositor “no tiene jefe político”.

"A las 2.30 sólo quedaban dos, la de Caracas y la de Carabobo. Y la primera de esas manifestaciones estaba dividida, porque la señora (Machado) juega a que la están persiguiendo. Ellos jugaban a que les ocurriera algo y luego culpar a la revolución bolivariana, pero nosotros cuidábamos a sus manifestantes", sostuvo el funcionario.

El ministro chavista también criticó al gobierno de Javier Milei por repudiar el secuestro de María Corina Machado, al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente de Chile, Gabriel Boric, a quien lo llamó “un bobo”.

TV/fl