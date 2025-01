Tensa vorágine la de este jueves 9 de enero de 2025 en Venezuela. Hasta media tarde pareció, heroica, la aparición de María Corina Machado en medio de una multitud en Caracas, elogiada porque ciertamente hay que ser valiente para desafiar al implacable ejército chavista, con miles de detenciones y torturas certificadas hasta por la ONU durante años. Pero luego la retirada de Machado terminó con un presunto secuestro que el gobierno de Nicolás Maduro negó, con un video presuntamente de la misma Machado diciendo que "estaba a salvo" generando todavía más dudas.

Allí ella (o un video hecho con IA...) deslizó una historia casi disparatada de "se me cayó una carterita azul", para agregar que estaba a salvo y "luego contaría que pasó", pero por la noche en su cuenta de X apareció un mensaje que solo prolongó el suspenso sobre su verdadero estado y paradero, ya que se limitó a señalar "estoy ahora en un lugar seguro y mañana voy a comunicarles lo ocurrido hoy y lo que viene".

Machado cuando presuntamente se iba del acto en Caracas, antes de ser secuestrada.

Conclusión: nadie sabe a estas horas de la noche del jueves dónde está María Corina Machado, si fue efectivamente liberada o si el chavismo, mientras niega el rapto, la mantiene en su poder para evitar nuevas sorpresas o concentraciones callejeras hasta que el juramente de Maduro, este viernes al mediodía, haya terminado.

¿A quién creerle en esta historia? Al chavismo, difícil. Hay décadas que prueban su absoluta falta de escrúpulos, de manera que cada cosa que digan sus jeraracas siempre será cuanto menos dudosa.

¿Al video de MCM? Abundaron en redes quienes resaltaban las diferencias del tono de azul del pantalón que tenía en el acto y el del presunto video. A muchos eso de "me liberaron enseguida" les sonaba a obvia coacción, resultaba difícil de creer que sus captores la llevaron de inmediato a un lugar abierto en el que se la veía completamente sola, y en tiempo récord la hicieron grabar bajo presión grabar "algunos videos", para luego "liberarla", sin que quede claro el objetivo del rapto.

El presunto posteo nocturno en la cuenta de María Corina Machado, agregando más dudas que certezas sobre su estado.

Incluso en el video vespertino las mangas de su campera negra parecían más anchas que las que lucía cuando subió a la moto en que se fue del acto, en el video aparecía con la capucha de la campera puesta, se le veía poco la cara, cuando si algo les hubiera interesado a sus presuntos captores haciéndole grabar un mensaje bajo presión es que justamente no quedaran dudas de que era ella.

Fue todo tan extraño que mientras el gobierno de Maduro negaba de manera enfática ese secuestro, Alejandro Rondón, sobrino de Diosdado Cabello, posteaba "la verdad es que la agarramos y la soltamos porque nos dio la gana. Para que sepa que nosotros si podemos. Sigan creyendo en los periodistas de oposición, que van bien!!!".

El telón del jueves cayó entonces dejando la suerte de MAC en una especie de limbo, con múltiples versiones, pero sin que se sepa, realmente, si está libre y "a resguardo", como indicó su presunto posteo, o si el régimen disfrazó su "liberación" con rápidas declaraciones, pero la mantiene en su poder, como forma de evitar más tensiones callejeras hasta que el acto de asunción del tercer mandato de Maduro haya pasado.

El presunto posteo nocturno de María Corina Machado

El mensaje que apareció este jueves por la noche en las redes de Machado solo refirió generalidades y lugares comunes, sin precisiones sobre cómo se encuentra, qué pasó esta tarde y, sobre todo, qué deben hacer mañana sus seguidores ante el acto de Maduro: "Hoy, el Bravo Pueblo demostró cómo se VENCE al miedo! Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana. Gracias, gracias, a todos los ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar nuestra victoria del 28 de julio y a COBRARLA! Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron. Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes HASTA EL FINAL! Mañana voy a comunicarles lo ocurrido hoy y lo que viene. Venezuela será LIBRE! GLORIA AL BRAVO PUEBLO!", señaló. Si alguien esperaba las precisiones

Cabello: "Ella está loca porque la capturemos..."

Luego que el equipo de la líder opositora denunciaran que cuando se iba del acto en el centro de Caracas "a María Corina Machado se la llevaron por la fuerza", "a su moto le dispararon" y más tarde señalaran "durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego liberada", fue el turno del ministro del Interior del chavismo, Diosdado Cabello, quien calificó toda esa historia "un invento, una mentira".

"Si la decisión fuera detenerla, ya estaría detenida", desafió Cabello. "Lo que pasó es que no movieron gente, necesitaban una chispa y dijeron: la mejor chispa sería la detención de María Corina Machado (...). Pero la verdad es que ella está loca por que nosotros la capturemos".

El video en el que Machado decía estar "segura y a salvo" circuló en redes, incluso en cuentas de altos funcionarios chavistas, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez o el ministro de Información, Freddy Ñáñez.

"¡Muy grave! Que María Corina esté libre no minimiza el hecho de lo que sucedió, fue secuestrada en condiciones de violencia", posteó desde Republicana Dominicana González Urrutia, que antes advertir a los militares venezolanos "No jueguen con fuego".

El chavismo marchó en paralelo para apoyar a Maduro, sin multitudes, y se esperan concentraciones oficialistas mayores este viernes, cuando Maduro asuma ante la Asamblea Nacional su tercer período consecutivo de seis años.

"Nos veremos todos muy pronto en Caracas en libertad", prometió González Urrutia en un acto en República Dominicana, última escala de una gira que antes lo llevó a Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Panamá. Su plan de volar este viernes a Venezuela para asumir el poder luce imposible, y queda esperar si este viernes surgen pruebas, indubitables, de que María Corina Machado está efectivamente "libre y a salvo".

