Protestas en Venezuela: más de 2400 detenidos en las últimas 48 horas

Se registraron al menos 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos en apenas 48 horas en Venezuela como consecuencia de las protestas convocadas por la oposición en la previa a este viernes 10 de enero, día en el que Nicolás Maduro asumirá su tercer mandato consecutivo.

Solo este miércoles se triplicaron las denuncias de opositores y dirigentes de la sociedad civil por dichas detenciones. A su vez, trascendió que tres de los detenidos fallecieron en prisión.

Maduro militarizó Caracas, y crece la tensión en torno a la marcha opositora de este jueves

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde este martes se registró un notable aumento de las denuncias por detenciones. "Solo esta semana nos han reportado a Foro Penal 18 nuevos detenidos presuntamente con fines políticos en Venezuela", señaló a través de X, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que registra los arrestos por razones políticas.

En este contexto, Maduro, quien militarizó las calles antes las protestas con agentes armados, anunció la captura de un "alto funcionario del FBI" y un "alto funcionario militar" estadounidense dentro de un grupo de siete "mercenarios" a los que acusaron de estar supuestamente involucrados en un complot planificado por Washington.

Entre los detenidos por manifestarse en contra del régimen se encuentra Carlos Correa, un reconocido activista de la libertad de expresión, y Enrique Márquez, un candidato opositor minoritario que impugnó ante la corte, sin éxito, la convalidación que hizo dicha institución de la reelección de Maduro.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmó este miércoles por la noche la detención de Márquez y la relacionó con un supuesto "golpe de Estado" que habría implicado la juramentación del González Urrutia en una embajada de Venezuela en el exterior.

Por su parte, el líder opositor Edmundo González Urrutia denunció el presunto secuestro de su yerno, Rafael Tudares, asegurando que este fue llevado por un grupo de encapuchados cuando llevaba a sus hijos a la escuela en Caracas.

Reelección de Maduro

La reelección de Maduro, quien comenzaría este viernes su tercer mandato consecutivo y cuya victoria fue proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) acusado de servir al gobernante, es cuestionada duramente por la oposición, desde donde aseguran que González Urrutia alcanzó más del 70% de los votos.

Contra Nicolás Maduro: 32 exmandatarios de América Latina expresaron su apoyo a Edmundo González Urrutia

Como prueba, el líder opositor presentó las actas emitidas por las máquinas de votación, las cuales llevó en una maleta a Panamá durante su gira internacional, que lo llevó a pasar por Argentina, Uruguay y Estados Unidos, para que sean cuestionadas en la bóveda del Banco Nacional.

Movilización convocada para este 9 de enero

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, llamó a realizar una protesta en las calles este jueves en la previa a la asunción de Nicolás Maduro, quien se prepara para iniciar un nuevo mandato de seis años.

"Ésta es la señal. Éste es el día! El día que unimos nuestra bandera en un solo grito de LIBERTAD! Venezuela te necesita. A todos, JUNTOS. A TODOS! Yo voy contigo. Este 9 de enero, TODOS a las calles, en Venezuela y el mundo. GLORIA AL BRAVO PUEBLO!", manifestó a través de su cuenta de X.

"Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo 'basta'. Basta de aguantar. Basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera", agregó el mensaje a través de un video incluido en la publicación, la cual no precisa hora para la convocatoria, aunque si anima a los venezolanos a salir vestidos con una remera con un color de la bandera nacional.

En la convocatoria difundida por Machado para este 9 de enero se agregó: "Y la libertad no se suplica, se lucha y se conquista. Se gana. Salimos con los colores de nuestra bandera. No importa cuánto la hayan querido dividir. Nosotros la vamos a unir. Cada franela será un color de la bandera. Cada persona una pieza del cambio".

"Somos todos, o somos todos", se remarcó en el llamado de la opositora venezolana, quien, ante la asunción de Maduro a un nuevo período de gobierno, llamó a movilizar al pueblo venezolano. "Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio".

El mensaje remarcó que "Maduro no se va a ir solo" y que "hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás. Sal. Grita. Lucha".

"Es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas. No hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo. Llegó la hora de abrazarnos en todas las calles de Venezuela. ¡Gloria al Bravo Pueblo!", cerró el video de 1 minuto 39 segundos.

El mensaje fue compartido junto al hashtag #HastaelFinal, remarcando la fecha de la convocatoria y que cada venezolano lleve una remera de uno de los tres colores de la bandera de Venezuela.

AS/fl