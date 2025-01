Maduro militarizó Caracas, y crece la tensión en torno a la marcha opositora de este jueves

“Ha llegado la hora, venezolanos y venezolanas, de salir a las calles, a mostrarle al mundo quien es el verdadero presidente de Venezuela", repitió en las últimas horas la líder opositora María Corina Machado, convocando a la oposición a "salir a las calles este jueves 9 de enero, para que se vea que Venezuela es ya un río crecido que se alimenta de cada uno de nosotros, aportando nuestra energía creadora y transformadora, esta enorme fuerza que se ha ido acumulando llegó ya al punto donde se desborda y es imparable, indetenible... Que el miedo nos tenga miedo. Vamos todos juntos. Venezuela te necesita. Nos necesita. Tú tienes que ser parte de la historia”, arengó en sus redes sociales, mientras el excandidato Edmundo González Urrutia visitaba Panamá.

En Caracas, la respuesta del chavismo ha sido inundar las ciudad de militares, policías y "colectivos civiles", en su mayoría enmascarados, con decenas de carros de asalto listos para "entrar en acción".

En medio de ese cuadro de polarización extrema, la oposición denunció que centenares de personas han sido detenidas en las últimas horas, cuando corre la cuenta regresiva para el acto en que Maduro asumirá su tercer mandato consecutivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La oposición, liderada por Machado y Edmundo González Urritia, acusa a Maduro de "robar" las elecciones del 28 de julio, asignándose la victoria sin haber mostrado actas ni escrutinio. En una aparición este miércoles, Maduro anunció la captura de "un alto funcionario del FBI" y "un alto funcionario militar estadounidense" entre un grupo de siete mercenarios", a los que no identificó y sin aportar prueba alguno vinculó con "un complot planificado por Washington" para "atentar contra la paz en Venezuela".

Las denuncias de detenciones

"Solo esta semana nos han reportado a Foro Penal 18 nuevos detenidos con fines políticos en Venezuela", indicó en la red social X Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que lleva una prolija documentación de los arrestos por razones políticas.

Figuran entre los capturados Carlos Correa, reconocido activista dedicado a la defensa de la libertad de expresión, y Enrique Márquez, un candidato opositor minoritario en los comicios presidenciales que impugnó sin éxito ante la Corte suprema la convalidación que hizo esa institución de la reelección de Maduro. El chavismo ha guardado silencio ante esas afirmaciones, pero no hay dudas de ellas ya que esas detenciones han sido con numerosos testigos en plena calle.

Incluso González Urrutia denunció el martes el "secuestro" de su yerno, Rafael Tudares, que fue detenido por militares encapuchados cuando llevaba a sus hijos a la escuela.

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, confirmó la noche del miércoles el arresto de Márquez y lo vinculó en un supuesto "golpe de Estado" que contemplaba la juramentación de González Urrutia en una embajada de Venezuela en el exterior. La detención de Márquez es una paradoja, porque cuando la oposición dudaba en presentarse o no a las elecciones, y Márquez se alistaba para los comicios, buena parte de la oposición lo consideraba "funcional al chavismo"

"Ese señor (Enrique Márquez) está vinculado con el gringo del FBI y está vinculado con el yerno del 'inmundo' (González Urrutia)", ironizó Cabello durante su programa semanal de televisión. Maduro, en el poder desde 2013, anunció la víspera la activación de un "plan de defensa" con el despliegue masivo de militares y policías.

María Corina Machado llamó a los opositores a marchar este jueves en Caracas.

El centro de Caracas, donde se encuentra el palacio presidencial y la mayoría de las sedes de los poderes públicos, está convertido en una fortaleza militar ya desde la semana pasada, con constantes patrullajes de centenares de agentes de seguridad fuertemente armados.

"Mi verdadera banda presidencial"

La reelección de Maduro -proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al gobernante chavismo- es cuestionada por la oposición, que sostiene que González Urrutia arrasó con más de 70% de los votos.

Presenta como prueba las actas que emitieron las máquinas de votación, que González Urrutia llevó en maleta a Panamá en su gira internacional, para que este país las custodie en la bóveda de su Banco Nacional. El chavismo tilda esos documentos de "falsos o adulterados".

"Son esas actas mi verdadera banda tricolor presidencial", dijo González Urrutia en su discurso en una ceremonia en Ciudad de Panamá, donde firmó un documento de entrega de esas actas junto al canciller Javier Martínez-Acha.

Gonzalez Urrutia, saludando este miércoles en Panamá. (FOTO AFP)

Antes había sido recibido por el presidente José Raúl Mulino. Asilado en España desde septiembre, González Urrutia emprendió la semana pasada una gira que lo llevó a Argentina, Uruguay y Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden.

Después de su escala en Panamá, partió rumbo a República Dominicana, desde donde presuntamente tomaría un avión a Caracas junto a un grupo de expresidentes latinoamericanos que le apoyan con miras a asumir el poder en lugar de Maduro. El gobierno ha dicho que no los dejará entrar al país, y que en el caso que lo consigan, los tratará como una "fuerza invasora".

Petro no va, pero manda representante

Mientras tanto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que no irá al acto de juramentación de Maduro, "porque las elecciones no han sido libres y no se han publicado los resultados", pero señaló que en su lugar asistirá a la ceremonia uno de sus funcionarios de Cancillería. Eso enardeció a la oposición colombiana, que lo acusó de "tibio" y de querer quedar bien con todos, pero en los hechos al enviar representante "está apoyando a la dictadura de Venezuela".

Manifestantes chavistas, este miércoles en las calles de Caracas. (FOTO AFP)

Desde París, por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, además, "reiteró el apoyo de Francia al pueblo venezolano", según un comunicado del Elíseo. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró por su parte "profundamente preocupado" por las "nuevas detenciones arbitrarias".

"Día histórico", dice el chavismo

El Parlamento, controlado por el chavismo, convocó a Maduro a jurar el 10 de enero al mediodía. El gobernante izquierdista llamó a sus seguidores a "salir a las calles por millones". El chavismo tiene previsto también marchar el jueves en una manifestación paralela a la de la oposición, lo que abre la posibilidad de que puedan registrarse hechos de violencia.

Machado, declarada en la clandestinidad después de amenazas de cárcel, prometió encabezar la movilización opositora en Caracas. Su última aparición pública fue el 28 de agosto.

"Yo no me perdería por nada del mundo ese día histórico", dijo Machado el lunes en una entrevista con la AFP.

La convocatoria de la oposición a protestas viene condicionada por la dura represión de las manifestaciones que estallaron después de que las autoridades electorales proclamaran reelecto a Maduro, que dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos en apenas 48 horas. Tres de los arrestados fallecieron en prisión.

AFP/HB