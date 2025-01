Este viernes 10 de enero es la fecha en la que se programó la ceremonia de asunción de Nicolás Maduro, quien busca continuar con el poder en Venezuela por un nuevo período. No obstante, el foco también está sobre el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien aspira a asumir el gobierno de forma democrática.

En medio del tenso escenario venezolano, 32 expresidentes expresaron su apoyo a Urrutia, exigiendo que se respete el voto expresado en las urnas y se desconozca la autoridad del régimen chavista a través de un texto titulado: "Declaración de Panamá: sobre la soberanía popular del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia".

González Urrutia denunció que un grupo de encapuchados secuestró a su yerno y Corina Machado que rodearon la casa de su madre

La publicación lleva la firma de exdirigentes como Mauricio Macri, Iván Duque, Mariano Rajoy, José María Aznar, Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y Vicente Fox agrupados en el Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y Las Américas).

"Visto que nos aproximamos al año bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar, en el Istmo de Panamá; teniendo presente que el 28 de julio del año 2024, realizadas las elecciones presidenciales en Venezuela, como consta de las actas de escrutinio auténticas conservadas por la oposición democrática y verificadas por las instituciones técnicas internacionales, Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela", señala el texto que sostiene que Urrutia ganó las elecciones presidenciales de hace seis meses.

En la publicación, los exmandatarios manifestaron su apoyo al presidente electo venezolano, argumentando que "el pueblo venezolano, de manera determinante y en una mayoría sin precedentes ha decidido un cambio de rumbo político y su deseo de crecer en libertad".

Desde el Grupo remarcaron que será un "mandato soberano" y que deberán "acatar todos los poderes del Estado", particularmente la Fuerza Armada Nacional y enfatizaron en la necesidad de contar con el apoyo de las democracias de la comunidad internacional.

En el texto, los exfuncionarios enviaron un saludo a "todos los venezolanos, civiles o de uniforme", invitándolos a que "honren su tricolor patrio, hagan respetar sin reservas a la Constitución y la sagrada soberanía popular que en ellos reside y de la que emanan todos los órganos del Estado".

Edmundo González Urrutia provocó el enojo de la Fuerza Armada chavista, que amenaza con detenerlo a su regreso

En paralelo, los expresidente también le solicitaron a los ciudadanos venezolanos que "desconozcan, tal como lo ordena la Constitución, a cualquier régimen, ley o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos", teniendo en cuenta la movilización militar llevada a cabo por Maduro y la detención ilegal de más de 120 extranjeros, incluido el gendarme argentino Nahuel Gallo.

El texto fue compartido pocas horas antes del 9 de enero, previo a la juramentación de Maduro para un tercer mandato, el día en el que la opositora María Corina Machado convocó a una movilización en las calles de Venezuela y de diferentes países para expresar su rechazo al régimen.

Quiénes firmaron su apoyo a Urrutia

La lista completa está compuesta por 32 exmandatarios:

Mario Abdo (Paraguay)

(Paraguay) Carlos Alvarado (Costa Rica)

(Costa Rica) Óscar Arias (Costa Rica)

(Costa Rica) José María Aznar (España)

(España) Nicolás Ardito Barletta (Panamá)

(Panamá) Felipe Calderón (México)

(México) Rafael Ángel Calderón (Costa Rica)

(Costa Rica) Laura Chinchilla (Costa Rica)

(Costa Rica) Alfredo Cristiani (El Salvador)

(El Salvador) Iván Duque (Colombia)

(Colombia) José María Figueres (Costa Rica)

(Costa Rica) Vicente Fox Q . (México)

. (México) Federico Franco (Paraguay)

(Paraguay) Eduardo Frei (Chile)

(Chile) Osvaldo Hurtado L. (Ecuador)

L. (Ecuador) Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay)

Guillermo Lasso M . (Ecuador)

. (Ecuador) Mauricio Macri (Argentina)

(Argentina) Jamil Mahuad (Ecuador)

(Ecuador) Hipólito Mejía (República Dominicana)

(República Dominicana) Carlos Mesa G . (Bolivia)

. (Bolivia) Lenin Moreno (Ecuador)

(Ecuador) Mireya Moscoso (Panamá)

(Panamá) Andrés Pastrana (Colombia)

(Colombia) Ernesto Pérez Balladares (Panamá)

(Panamá) Jorge Tuto Quiroga (Bolivia)

(Bolivia) Mariano Rajoy (España)

(España) Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica)

(Costa Rica) Julio María Sanguinetti (Uruguay)

(Uruguay) Luis Guillermo Solís (Costa Rica)

(Costa Rica) Álvaro Uribe V . (Colombia)

. (Colombia) Juan Carlos Wasmosy (Paraguay)

González Urrutia pidió a las fuerzas armadas defender la soberanía popular el 10E: "Debo asumir como Comandante en Jefe"

Texto completo de la Declaración de Panamá del Grupo IDEA

“Declaración de Panamá: sobre la soberanía popular del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia

Los exjefes de Estado y de Gobierno formantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA),

Visto que nos aproximamos al año bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar, en el Istmo de Panamá;

Teniendo presente que el 28 de julio del año 2024, realizadas las elecciones presidenciales en Venezuela, como consta de las actas de escrutinio auténticas conservadas por la oposición democrática y verificadas por las instituciones técnicas internacionales, Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela;

Estando previsto que el presidente electo debe asumir su mandato presidencial para el sexenio constitucional que se inaugura el venidero 10 de enero de 2025, para lo cual contaría con el acompañamiento de los expresidentes;

Considerando que el pueblo venezolano, de manera determinante y en una mayoría sin precedentes ha decidido un cambio de rumbo político y su deseo de crecer en libertad, tras el mandato soberano que ha dictado y están obligados a acatar todos los poderes del Estado, en especial la Fuerza Armada Nacional, y que ha de respaldarlo la comunidad internacional de las democracias;

Saludamos a todos los venezolanos, civiles o de uniforme, y les invitamos a que honren su tricolor patrio, hagan respetar sin reservas a la Constitución y la sagrada soberanía popular que en ellos reside y de la que emanan todos los órganos del Estado; y que, al efecto, desconozcan, tal como lo ordena la Constitución, a cualquier régimen, ley o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.

Movilización convocada para este 9 de enero

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, llamó a realizar una protesta en las calles este jueves en la previa a la asunción de Nicolás Maduro, quien se prepara para iniciar un nuevo mandato de seis años.

"Ésta es la señal. Éste es el día! El día que unimos nuestra bandera en un solo grito de LIBERTAD! Venezuela te necesita. A todos, JUNTOS. A TODOS! Yo voy contigo. Este 9 de enero, TODOS a las calles, en Venezuela y el mundo. GLORIA AL BRAVO PUEBLO!", manifestó a través de su cuenta de X.

"Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo 'basta'. Basta de aguantar. Basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera", agregó el mensaje a través de un video incluido en la publicación, la cual no precisa hora para la convocatoria, aunque si anima a los venezolanos a salir vestidos con una remera con un color de la bandera nacional.

En la convocatoria difundida por Machado para este 9 de enero se agregó: "Y la libertad no se suplica, se lucha y se conquista. Se gana. Salimos con los colores de nuestra bandera. No importa cuánto la hayan querido dividir. Nosotros la vamos a unir. Cada franela será un color de la bandera. Cada persona una pieza del cambio".

"Somos todos, o somos todos", se remarcó en el llamado de la opositora venezolana, quien, ante la asunción de Maduro a un nuevo período de gobierno, llamó a movilizar al pueblo venezolano. "Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio".

El mensaje remarcó que "Maduro no se va a ir solo" y que "hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás. Sal. Grita. Lucha".

"Es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas. No hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo. Llegó la hora de abrazarnos en todas las calles de Venezuela. ¡Gloria al Bravo Pueblo!", cerró el video de 1 minuto 39 segundos.

El mensaje fue compartido junto al hashtag #HastaelFinal, remarcando la fecha de la convocatoria y que cada venezolano lleve una remera de uno de los tres colores de la bandera de Venezuela.

