La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, llamó a este domingo a realizar una protesta en las calles el próximo jueves en la previa a la asunción de Nicolás Maduro, quien se prepara para iniciar un nuevo mandato de seis años.

"Ésta es la señal. Éste es el día! El día que unimos nuestra bandera en un solo grito de LIBERTAD! Venezuela te necesita. A todos, JUNTOS. A TODOS! Yo voy contigo. Este 9 de enero, TODOS a las calles, en Venezuela y el mundo. GLORIA AL BRAVO PUEBLO!", manifestó a través de su cuenta de X.

"Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo 'basta'. Basta de aguantar. Basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera", agregó el mensaje a través de un video incluido en la publicación, la cual no precisa hora para la convocatoria, aunque si anima a los venezolanos a salir vestidos con una remera con un color de la bandera nacional.

En la convocatoria difundida por Machado para este 9 de enero se agregó: "Y la libertad no se suplica, se lucha y se conquista. Se gana. Salimos con los colores de nuestra bandera. No importa cuánto la hayan querido dividir. Nosotros la vamos a unir. Cada franela será un color de la bandera. Cada persona una pieza del cambio".

"Somos todos, o somos todos", se remarcó en el llamado de la opositora venezolana, quien, ante la asunción de Maduro a un nuevo período de gobierno, llamó a movilizar al pueblo venezolano. "Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio".

El mensaje remarcó que "Maduro no se va a ir solo" y que "hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás. Sal. Grita. Lucha".

"Es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas. No hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo. Llegó la hora de abrazarnos en todas las calles de Venezuela. ¡Gloria al Bravo Pueblo!", cerró el video de 1 minuto 39 segundos.

El mensaje fue compartido junto al hashtag #HastaelFinal, remarcando la fecha de la convocatoria y que cada venezolano lleve una remera de uno de los tres colores de la bandera de Venezuela.

