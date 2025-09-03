El presidente estadounidense Donald Trump acusó este martes por la noche a los líderes de China, Corea del Norte y Rusia de conspirar contra Estados Unidos, mientras estaban reunidos en Pekín en el marco de un enorme desfile militar para enviar un mensaje al resto del mundo.

"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración", escribió Trump en su red Truth Social, al tiempo que el líder norcoreano Kim Jong Un y el ruso Vladimir Putin flanqueaban a Xi Jinping en el desfile por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

"Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América", añadió Trump en su mensaje. Aunque su paranoia no fue argumentada de ninguna forma, el presidente Xi advirtió simultáneamente que el mundo todavía se enfrenta a una elección entre la paz o la guerra, pero que China es "imparable".

Trump aseguró que los mandatarios asiáticos "conspiran contra Estados Unidos"

En una demostración de fuerza militar, Xi inspeccionó las tropas concentradas y el armamento desde una limusina descapotable por la amplia avenida Chang'an de Beijing antes de regresar para unirse a sus invitados en una zona de asientos sobre el icónico retrato de Mao Zedong en Tiananmen, la puerta de entrada a la histórica Ciudad Prohibida.

La enorme colección de vehículos militares y armas pesadas de China pasó junto a los dignatarios, mientras que en una elegante transmisión de los medios estatales se mostraron imágenes de miles de militares, hombres y mujeres, con uniformes impecables marchando en filas apretadas y de soldados entrando y saliendo de los vehículos.

Todas las miradas estaban centradas en cómo el trío formado por Xi, Putin y Kim —que rara vez sale de la secreta Corea del Norte— interactuaba entre sí, pero las transmisiones de los medios estatales sólo ofrecieron raros fragmentos de los tres juntos y los periodistas extranjeros se mantuvieron a distancia y se les dijo que no filmaran o fotografiaran a los líderes.

El trío formado por Xi, Putin y Kim puso nervioso a Donald Trump

El evento fue el punto culminante de una semana vertiginosa para Xi, quien el domingo y el lunes recibió a una serie de líderes euroasiáticos para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en la ciudad portuaria norteña de Tianjin, destinada a colocar a China al frente y en el centro de las relaciones regionales.

Durante la cumbre, Xi criticó el "comportamiento intimidatorio" de ciertos países (en una referencia velada a Estados Unidos), mientras que Putin defendió la ofensiva de Rusia en Ucrania, culpando a Occidente de desencadenar el conflicto.

El Gobierno de Donald Trump está elaborando planes para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de "Departamento de Guerra", informó el sábado el diario The Wall Street Journal, citando a una fuente de la Casa Blanca.

La medida se produjo después de que Trump sugiriera revivir ese nombre que se usaba hasta 1947. Restaurar el nombre desechado podría lograrse mediante una ley del Congreso, pero la Casa Blanca está considerando otros métodos para llevar a cabo el cambio, dijo el medio neoyorquino.

El Pentágono comenzó a desarrollar propuestas legislativas para implementar el cambio en las primeras semanas del segundo mandato de Trump, quien ha planteado la idea de un cambio de nombre en repetidas ocasiones. A su parecer, el antiguo nombre "sonaba más contundente".

"Una idea era solicitar al Congreso la autoridad para restaurar el nombre anterior durante una emergencia nacional, al tiempo que se revive el título de secretario de Guerra para el principal funcionario civil del departamento", se indicó en la información.

"Como Departamento de Guerra, lo ganamos todo (...) y creo que vamos a tener que volver a eso", declaró Trump el lunes en la Casa Blanca, aclarando que el cambio podría materializarse "durante la próxima semana, más o menos".

