Maduro convoca a los cuarteles para aprender “a disparar”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a reservistas, milicianos y jóvenes que se alistaron en los cuarteles para recibir adiestramiento y aprender “a disparar” para defender al país ante lo que considera una amenaza de Estados Unidos.

Washington envió en las últimas semanas ocho buques al Caribe sur con el objetivo de combatir las organizaciones de narcotráfico en Latinoamérica, que envían drogas a Estados Unidos. No ha planteado oficialmente una acción directa contra Venezuela, aunque Maduro denuncia un “asedio” y una amenaza escudada en la lucha contra el narcotráfico.

“Todos los venezolanos que se alistaron. El pueblo a sus cuarteles para recibir adiestramiento y aprender en los polígonos de tiro a disparar para la defensa de la patria”, exclamó Maduro durante un acto partidista en Caracas transmitido por la televisión estatal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La semana pasada, el presidente venezolano ordenó el despliegue de al menos 25 mil efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe. Además, llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una supuesta amenaza de invasión estadounidense.

“Los comuneros, milicianos, reservistas, la juventud y el pueblo que valientemente se han alistado estarán en las 312 unidades militares de Venezuela. Estarán en los cuarteles para recibir el adiestramiento táctico necesario”, dijo Maduro,

En la más ostensible respuesta a las tensiones con Washington, el jueves Maduro puso en marcha la llamada Operación Independencia 200, un desplazamiento de militares y equipos pesados a 284 “frentes de batalla” en todo el país, “para proteger la fachada caribeña, la atlántica y objetivos estratégicos”. No se precisó cuántos efectivos están involucrados.

“Todos los hierros que tiene la República para defenderse: fusiles, tanques y misiles, se movilizaron a lo largo y lo ancho del país para defender nuestro derecho a la paz. El que quiera la paz prepárese para defenderla”, proclamó el líder chavista.

Denuncia contra EE.UU. Dentro de este marco de tensiones, el gobierno venezolano denunció este sábado que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por ocho horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas.

El viernes, “el buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

“El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas”, detalló la nota, que consideró que el episodio “constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares”.

Washington, que no reconoce a Maduro como presidente, lo acusa de encabezar una banda de narcotraficantes llamada El Cartel de los Soles, integrada por militares, y ofrece 50 millones de dólares por su captura.