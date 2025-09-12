Cuatro niños venezolanos regresaron desde EE.UU. tras haber sido separados de sus familias

Cuatro niños venezolanos retornaron este viernes a su país tras haber estado separados de sus padres y retenidos en Estados Unidos. El arribo se produjo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el litoral central, como parte del vuelo número 67 del acuerdo migratorio vigente entre Caracas y Washington.

La repatriación se enmarca en el Plan Vuelta a la Patria, un programa gubernamental venezolano diseñado para facilitar el regreso masivo de connacionales en situación de vulnerabilidad. Según destacaron las autoridades, se trata de un paso importante dentro de un proceso que aún no está concluido: quedan pendientes 56 niños por regresar a Venezuela.

El Gobierno venezolano resaltó que los menores "fueron separados de sus familias en contravención de normas internacionales de protección a la niñez". En un comunicado difundido por medios estatales, se indicó que "los pequeños atravesaron una experiencia difícil, pero ahora están listos para reencontrarse con sus familias".

Camilla Fabri, presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, celebró la llegada y expresó su reconocimiento a Nicolás Maduro "por haber hecho posible el regreso de cuatro de los 60 niños que aún faltan por regresar". También agradeció a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por haber atendido la solicitud de las madres y colaborar con la repatriación.

Fabri, no obstante, advirtió que la cifra no cumplió con lo esperado: "Hoy se aguardaba la llegada de nueve niños, pero sólo regresaron cuatro. Quiero pedirle a Melania Trump que siga, por favor, enviando a los niños, que siga intercediendo para hacer posible este milagro". La funcionaria calificó cada repatriación como "una gran victoria" y aseguró que "seguiremos luchando junto con el presidente Nicolás Maduro para que cada niño vuelva a su patria".

El episodio se produce en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington. Mientras se concretaba la repatriación de los menores, Maduro difundió en su canal de Telegram un video convocando a la población a participar este sábado en una jornada de adiestramiento militar en 312 cuarteles y unidades de todo el país.

"A partir de las 9 de la mañana, el pueblo va a sus cuarteles, el pueblo va a sus unidades militares", afirmó el mandatario en el mensaje, de más de cuatro minutos, en el que presentó la segunda fase del Plan Independencia 200. Según explicó, el entrenamiento incluirá el uso de sistemas de armas, organización para operaciones y prácticas de despliegue tanto diurnas como nocturnas.

El presidente chavista sostuvo que "a las 5 de la mañana estaba todo el país cubierto por la fuerza militar, por la fuerza miliciana y por el pueblo movilizado", y calificó el operativo como "un éxito absoluto de nuestro plan de paz".

El anuncio se da mientras Estados Unidos mantiene desplegados ocho barcos militares con misiles, un submarino nuclear y diez aviones F-35 en Puerto Rico, como parte de la presión sobre el régimen venezolano. El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, organización señalada como vinculada al narcotráfico, y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Para Maduro, en cambio, la operación estadounidense busca propiciar un "cambio de régimen".

