Trump aseguró que Estados Unidos hundió tres barcos con droga de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses “derribaron” una tercera embarcación con drogas proveniente de Venezuela, a pesar de que el Pentágono solo ha detallado hasta ahora dos ataques de ese tipo.

“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, dijo Trump el martes antes de partir de Washington rumbo a Londres. “Derribamos, en realidad, tres barcos, no dos , pero vimos dos”.

Trump no entregó más detalles sobre el ataque, pero advirtió al líder venezolano Nicolás Maduro que deje de enviar narcóticos y criminales desde su país hacia EE.UU.

El lunes, Trump publicó en redes sociales información del segundo ataque, incluyendo un video que mostraba una embarcación meciéndose en aguas no identificadas. Tras varios segundos, la nave quedó envuelta en una enorme bola de fuego. Trump aseguró que la ofensiva “resultó en tres terroristas muertos en acción”. Más tarde, en la Casa Blanca, dijo a los periodistas que EE.UU. está preparado para atacar a los cárteles de la droga tanto en tierra como en el mar.

El mes pasado, Trump ordenó un ataque que, según el Pentágono, dejó 11 muertos en otra embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas.

La campaña ha aumentado las tensiones con Venezuela y desatado objeciones de países vecinos de la nación sudamericana. También surgieron críticas internas de expertos legales y miembros del Congreso, que argumentaron que EE.UU. no enfrentaba una amenaza inmediata y que el ataque podría no haber sido legal, ya que las personas en la embarcación no eran combatientes militares y EE.UU. y Venezuela no están en guerra.

El lunes, Maduro calificó las acciones de EE.UU. como una agresión y dijo que no había comunicación entre los gobiernos de Caracas y Washington

GZ