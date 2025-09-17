“Bienvenido al Castillo de Windsor”: la “cálida” bienvenida a Donald Trump en el Reino Unido con fotos de Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pisó suelo británico este martes por la noche, pero lo que se esperaba que fuera un recibimiento cordial y ceremonioso, a tono con el estilo del Reino Unido, se convirtió en un meme de escala palaciega cuando un grupo de activistas logró proyectar sobre una de las torres del Castillo de Windsor imágenes del mandatario estadounidense junto a Jeffrey Epstein.

La intervención fue obra de la agrupación británica Led by Donkeys ("Dirigidos por burros"), un colectivo fundado en 2018, célebre por sus campañas satíricas de acción directa que buscan denunciar las contradicciones de los políticos. Su táctica habitual consiste en instalar carteles y realizar proyecciones que exponen promesas o frases pasadas de líderes frente a sus decisiones actuales.

Donald Trump, el rey Carlos III y la reina Camila

En esta ocasión, además de proyectar las fotos de Trump con Epstein durante varios minutos sobre la residencia real, los activistas desplegaron una bandera gigante con la misma imagen en las inmediaciones del castillo. Más tarde compartieron las imágenes en Instagram con un mensaje directo: “Hola Donald, bienvenido al Castillo de Windsor”. La protesta estuvo impulsada en redes con el hashtag #ReleaseAllTheEpsteinFiles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump negó haber escrito la carta a Jeffrey Epstein que viralizó el Congreso y aceptaría un análisis grafológico

La policía de Windsor interrumpió la acción y arrestó a cuatro personas bajo el cargo de “comunicaciones maliciosas”. Tras el operativo, la superintendente Felicity Parker declaró: “Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del Castillo de Windsor. Nuestros agentes respondieron rápidamente para detener la proyección y cuatro personas han sido arrestadas”.

Las autoridades no difundieron la identidad de los detenidos ni el lugar exacto de las detenciones. Solo se informó que permanecen bajo custodia. La Policía reforzó la seguridad en la zona con un operativo especial que incluyó este miércoles una exclusión aérea.

Donald Trump y su esposa Melania recibidos por el príncipe William y la princesa de Gales, Catherine

Entre las imágenes proyectadas se destacó la foto policial de Trump tomada durante uno de sus procesos judiciales, combinada con retratos de Epstein. El empresario se suicidó el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York mientras aguardaba juicio por explotación sexual de menores.

"Chica de nadie": la autobiografía de una víctima de Jeffrey Epstein vuelve a sacudir a la monarquía británica

Las promesas incumplidas de Donald Trump sobre el caso Jeffrey Epstein

El caso Epstein persigue a Trump desde hace años. Durante su campaña para regresar a la Casa Blanca, el mandatario prometió desclasificar todos los archivos vinculados a quien fue su amigo íntimo durante largo tiempo, antes de conocerse los delitos que marcaron la caída pública del magnate.

Esa promesa nunca se cumplió y genera reclamos incluso dentro del Partido Republicano, lo que explica la fuerza de la consigna digital #ReleaseAllTheEpsteinFiles.

El rey Carlos III junto a Donald Trump en el carruaje real

El escándalo también golpea al Reino Unido. Epstein estuvo vinculado al príncipe Andrés, acusado por Virginia Giuffre de agresión sexual en 2001, cuando ella era menor de edad. Aunque Andrés negó los hechos, terminó alejado de sus funciones públicas.

Se conocieron las cartas que figuras del cine y la política le mandaron a Jeffrey Epstein

A su vez, el magnate mantuvo relación con Peter Mandelson, exministro y embajador británico en EE.UU., apartado la semana pasada tras revelarse que en 2009, mientras Epstein cumplía condena, se alojó en un departamento suyo en Nueva York y llegó a describirlo como su “mejor amigo” en correspondencia privada y hasta sugirió que estaba “injustamente” preso.

Donald Trump este miércoles dentro del Castillo de Windsor

Mientras tanto, la visita presidencial siguió su curso. Donald Trump fue recibido por los reyes Carlos III y Camila, además de los príncipes de Gales, William y Catalina, en lo que se anticipa como una gira trascendental para el Reino Unido en cuestiones bélicas, y fundamentalmente comerciales.

La reunión secreta de la socia de Epstein con funcionario de Trump alimenta la teoría del encubrimiento

El viaje concluirá este jueves, cuando Trump y el primer ministro Keir Starmer brinden una conferencia de prensa en Chequers, la residencia oficial de campo del jefe de Gobierno británico.

Protestas en el Reino Unido contra la visita de Donald Trump

Este martes, antes de la llegada del mandatario estadounidense al Reino Unido, decenas de manifestantes anti-Trump se concentraron en Windsor para expresar su rechazo a la visita del presidente estadounidense, lo que sumó presión política y social a una visita ya marcada por la polémica.

NG

LT