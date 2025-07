Bezos, Musk y Zuckerberg son objeto de un hecho artístico

El famoso Festival Glastonbury que hace unos días culminó en Inglaterra dejó muchas imágenes, algunas polémicas, y fuera de los escenarios, instalaciones artísticas adyacentes que dan cuenta de cierto clima social y político. De estas últimas, la más instagrameada fue una que tenía como leyenda “Send them to Mars … while we party on Earth” (Mandémolos a Marte...mientras nosotros festejamos en la Tierra) sobre una imagen gigante Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, caminaban en fila y con trajes naranjas, hacia un cohete conducido por un Elon Musk, quien los recibía haciendo el gesto fascista que tantas polémicas causó.

Vayan solos. Esta intervención artística fue una propuesta de Led By Donkeys, un colectivo de artistas británicos que eligieron festival de Glastonbury porque “tiene una enorme influencia cultural(...) Es un lugar donde los artistas se sienten libres de venir y decir algo, y a pesar de lo que algunos periodistas nos quieren hacer creer, aún tiene un toque rebelde”.

Para los Led By Donkeys, la importancia que Elon Musk da a la colonización de Marte es una locura peligrosa. “Fomenta la idea de que la Tierra es temporal y prescindible, que no necesitamos cuidarla ni protegerla”, explicaron los artistas al diario británico The Guardian. “En realidad, la Tierra es el único lugar donde la humanidad puede prosperar; el problema es que la estamos destruyendo. Si Musk y Bezos de verdad quieren vivir en Marte, que vayan, pero no esperen que los acompañemos”.

Al cierre de esta edición, Elon Musk anunció un nuevo proyecto: su propio movimiento político. “Hoy se crea el Partido de América (en referencia a Estados Unidos), para devolverle al país ‘la libertad’”, escribió en su red social X.