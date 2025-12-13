Murió Héctor Alterio: la emocionada despedida de los actores y directores que trabajaron con él

Tras el fallecimiento de Héctor Alterio, un ícono actor del cine argentino, distintas figuras que trabajaron con él lo despidieron en sus redes sociales con mensajes emotivos este sábado 13 de diciembre.

Alterio falleció a los 96 años en España, donde vivía desde el año 1975. El actor argentino luchó en los últimos años por mantenerse estable en el ámbito laboral. Su hija menor, Malena Alterio, aseguró: “Papá nos enseñó que en esta carrera todo es fugaz y que nunca te la tenés que creer. Y también nos enseñó a disfrutar cuando hay trabajo y no angustiarse cuando no lo hay”.

La noticia impactó tanto en Argentina como en España, donde llevó adelante una prolífica carrera de más de siete décadas. Alterio dejó los escenarios en 2023 en el teatro Astros con la obra A Buenos Aires, por la que fue destacado como Personalidad Emérita de la Cultura.

Así despidieron sus excompañeros a Héctor Alterio

Oscar Martínez, quien trabajó con él en "La Tregua" y "Contar hasta diez" dijo en su cuenta de Instagram: "Héctor querido, qué grande que fuiste! atesoro haber trabajado repetidas veces contigo y haberlo hecho desde tan joven".

"Y el maravilloso regalo de la vida de haberte dirigido junto a Pepe Sacristán, en Argentina y en España. Gracias por confiar en mí y por tu amistad. Fuiste un actor excelso, un faro para todos los que vinimos después. Y lo que es aún más encomiable, un ser humano entrañable. Tu legado como profesional y como persona es inigualable", agregó Alterio.

Por su parte, Ana María Picchio, quien actuó con Alterio en "La Tregua" también dedicó unas palabras emotivas a su compañero: "Con el corazón dolido tengo que despedirte Flaquito. Abrazo fuerte a Tita, Male y Ernesto. Hoy le toca a Avellaneda despedir a Santomé".

Otro de los actores argentinos que recordó a Héctor Alterio fue Eduardo Blanco, quien formó parte del elenco junto a Alterio en El hijo de la novia. Publicó una emotiva foto de ambos en formato de caricatura con un bello mensaje: “Gracias maestro”.

Luis Brandoni, quien participó con Héctor en La Patagonia Rebelde y La Tregua, rememoró en diálogo con TN al actor argentino como un "grandísimo actor" dado que llevó una "vida muy intensa por el contexto de la dictadura".

“Hizo cosas muy importantes. Fue un grandísimo actor, lo lamento mucho. “Le pasaron muchas cosas en vida y se radicó en España, de una manera involuntaria, pero tuvo la suerte de volver a la Argentina todas las veces que quiso”, agregó Brrandoni.

LT