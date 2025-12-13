Héctor Alterio, uno de los grandes referentes del cine argentino, murió este sábado a los 96 años en Madrid, donde residía desde 1975 tras su exilio. La noticia fue confirmada por el productor teatral español Jesús Cimarro y generó una inmediata repercusión en el ámbito cultural de Argentina y España. A lo largo de su extensa carrera, el actor fue protagonista de cinco películas que llegaron a competir por el Premio Oscar, un logro reservado a muy pocos intérpretes de la región.

Nacido en Buenos Aires, Alterio desarrolló una trayectoria artística que atravesó más de siete décadas, con trabajos destacados en cine, teatro y televisión. Su figura quedó asociada tanto al cine político argentino como a producciones internacionales que consolidaron su prestigio fuera del país. Si bien su exilio marcó un punto de inflexión en su carrera, también abrió una etapa de fuerte reconocimiento en España.

El fallecimiento fue confirmado por Cimarro a través de su cuenta de Instagram. “Siento comunicar el fallecimiento esta mañana de nuestro gran actor Héctor Alterio”, escribió el productor, quien trabajó con él en sus últimos espectáculos teatrales. En el mismo mensaje, añadió: “Se nos va un grande de la escena española y argentina. Mi pésame a la familia querida Tita, Malena, Ernesto. Buen viaje querido Héctor. Te echaremos mucho, mucho de menos”.

Murió Héctor Alterio, leyenda del cine argentino

Las películas argentinas de Héctor Alterio que fueron nominadas al Oscar

El 24 de marzo de 1986, “La historia oficial”, dirigida por Luis Puenzo, se convirtió en la primera película argentina en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. La fecha no fue casual, ese mismo día se cumplían diez años del golpe militar que dio inicio a la última dictadura. En el film, Norma Aleandro interpretó a una profesora que comienza a sospechar que su hija adoptiva podría haber sido apropiada durante el terrorismo de Estado, mientras que Alterio encarnó a su marido.

La película tuvo un impacto internacional inmediato y colocó al cine argentino en el centro de la escena mundial. En distintas entrevistas, Alterio recordó lo que significó ese proyecto para su carrera y para el país: “Con La Historia Oficial tuve una sensación muy importante… sentí en cierta medida que sobrepasaba mis posibilidades como actor porque además del Oscar y del gran trabajo de Norma Aleandro, dio la vuelta al mundo”.

Según explicó el propio actor, el film también implicó una responsabilidad personal y colectiva. “Sentía que le estaba diciendo a la gente lo que nos había pasado y que no queríamos que nos volviera a suceder. La película la hicimos con total libertad, pero me proporcionó a mí una responsabilidad, como un poco vocero, donde le contaba al público lo que nos había ocurrido”, señaló.

"La historia oficial" (1985), "Camila" (1984) y "La tregua" (1975) fueron tres de las películas nominadas al Oscar que protagonizó Alterio.

Antes de ese hito, Alterio ya había participado en otras dos producciones argentinas que alcanzaron la nominación al Oscar. La primera fue “La tregua” (1974), dirigida por Sergio Renán y basada en la novela de Mario Benedetti, que retrata la vida de Martín Santomé, un viudo cercano a la jubilación que encuentra una última oportunidad de amor en medio de una rutina marcada por la monotonía.

Más tarde, volvió a competir por el premio de la Academia con “Camila” (1984), dirigida por María Luisa Bemberg y nominada en 1985. La película recrea el romance prohibido entre Camila O’Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y combina el drama íntimo con una fuerte denuncia política.

Ya en el inicio del nuevo milenio, Alterio integró el elenco de “El hijo de la novia” (2001), de Juan José Campanella, otra producción argentina nominada al Oscar. Allí compartió elenco con Ricardo Darín y, nuevamente, con Norma Aleandro, en un drama que explora la relación entre un hombre y su madre enferma y que fue un éxito para la crítica.

Murió Héctor Alterio: las escenas que lo volvieron eterno en el cine argentino

El exilio, el cine español y una curiosa historia ligada a otro Oscar

Radicado en Madrid desde mediados de los años setenta, Héctor Alterio desarrolló una intensa carrera en España. En ese período, sumó una nueva película a su vínculo con los premios de la Academia, ya que fue protagonista de “El nido”, dirigida por Jaime de Armiñán, que también llegó a estar nominada al Oscar. En ese film compartió pantalla con Ana Torrent y con otro actor argentino exiliado, Luis Politti.

La trayectoria internacional de Alterio también incluye una curiosa anécdota vinculada a “Volver a empezar”, la película española que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1983. Según comentó, el director José Luis Garci quería contar con él, pero ya tenía compromiso con otro rodaje. “No había manera de que le dijera que sí pero Garci me decía, para convencerme: ‘Mirá, Héctor, que con esto ganamos el Oscar’”, recordó Alterio, y a añadió: “Yo, por supuesto, me reí y le pedí disculpas por negarme. En fin, Garci, cansado, llamó a Antonio Ferrandis que estuvo maravilloso”.

