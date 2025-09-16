Cómo Trump podría asegurar su legado como pacificador

La reciente reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska fue el primer encuentro entre los líderes de las dos mayores potencias nucleares del mundo desde 2021. Ahora, si Trump realmente desea priorizar a América y establecer un legado como pacificador, debería colocar el control de armas nucleares en lo más alto de su agenda.

El propio Trump ya ha insinuado lo que debe hacerse. Un mes después de comenzar su segundo mandato, buscó persuadir a Putin y al presidente chino Xi Jinping para que reduzcan sus gastos nucleares. “No hay razón para que estemos construyendo nuevas armas nucleares”, argumentó. “Ya tenemos muchas”. Sin embargo, en julio, aprobó un fuerte aumento en la financiación del Departamento de Defensa de EE. UU. para sus fuerzas nucleares; y pocas semanas después, en respuesta a las provocaciones nucleares rusas, anunció que enviaría submarinos nucleares estadounidenses a las “regiones apropiadas”.

Trump tiene razón al temer una nueva carrera armamentística. Como él mismo señaló, construir más ojivas no asegurará el futuro de América. Por supuesto, los conflictos siempre pueden reavivarse y los arsenales siempre pueden reconstruirse. Pero no podemos alcanzar la paz mediante bombas. Necesitamos trazar un camino que no apueste la supervivencia de la humanidad al filo de la navaja del azar. Quien logre esto habrá asegurado su lugar en la historia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿La democracia de Brasil está fuera de peligro?

Hay pasos pragmáticos y alcanzables que Trump puede tomar ahora mismo para comenzar a construir ese legado. En julio, decenas de laureados con el Nobel y expertos nucleares se reunieron en Chicago para identificar medidas que reduzcan el riesgo de un conflicto nuclear mientras se preserva la seguridad nacional. La declaración resultante, respaldada por 129 laureados con el Nobel, pide acciones inmediatas para fortalecer las salvaguardas, prevenir errores de cálculo y detener el deslizamiento hacia una nueva carrera armamentística. En el aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, la declaración fue presentada al Papa junto con un regalo simbólico de puntas de lápiz hechas de ladrillos de grafito utilizados en la primera reacción nuclear en cadena controlada del mundo. Sin embargo, implementar nuestras recomendaciones requiere no solo la participación de Estados Unidos, sino su liderazgo.

Entre nuestras recomendaciones está la regla de dos personas. El proceso actual de toma de decisiones implica demasiados escenarios en los que el presidente de EE. UU. tendría diez minutos o menos para tomar la decisión más trascendental en la historia de la civilización. Pero estas situaciones son evitables. Necesitamos salvaguardas para ralentizar las decisiones de lanzamiento y evitar un intercambio nuclear precipitado.

Por ejemplo, si Trump emitiera una orden ejecutiva que requiriera la presencia de otro funcionario del gobierno de EE. UU. cuando se tome la decisión, crearía una salvaguarda que sus sucesores encontrarían casi imposible de deshacer. Y si él iniciara este proceso, China y Rusia podrían seguir pronto, ya que todos tienen interés en ralentizar la carrera hacia un lanzamiento nuclear.

Los aranceles de Trump ensancharán la brecha Norte-Sur

Otra recomendación es reiniciar las negociaciones formales de control de armas con Rusia y China. Con la proliferación nuclear en aumento mientras los tratados de control de armas expiran, hay más actores y menos reglas, una combinación peligrosa. Trump ya ha afirmado que desea reiniciar las negociaciones de control de armas nucleares con Rusia y China, y que Estados Unidos tiene mejores usos para la enorme suma (casi un billón de dólares en la próxima década) que se gasta en su arsenal nuclear. Pero para tener éxito, debe liderar con el ejemplo y llevar a Xi y Putin a la mesa de negociación. También debe hacerlo rápido, porque New START, el último tratado que regula los arsenales nucleares de EE. UU. y Rusia, expira en febrero de 2026.

Una tercera recomendación es afirmar la supervisión humana de los sistemas nucleares. Dado que la inteligencia artificial comete errores, sería completamente imprudente darle a la tecnología un papel central en la toma de decisiones nucleares. EE. UU. ya ha tomado la iniciativa en abogar por el control humano, y China afirmó el mismo principio el año pasado. Trump puede aprovechar su relación con Putin para fomentar compromisos similares de Rusia. Todos los estados con armas nucleares deben garantizar que ninguna decisión crítica, particularmente una que involucre el uso de armas nucleares, se tome sin una participación humana significativa.

Finalmente, todas las potencias nucleares deberían abandonar la fantasía de la defensa antimisiles. Aunque la idea de un sistema que pueda proteger completamente a EE. UU. de misiles nucleares entrantes es innegablemente atractiva, estos proyectos han demostrado repetidamente ser técnicamente inviables.

El punto de inflexión de Úrsula von der Leyen

Peor aún, esta costosa búsqueda aumenta la probabilidad de una guerra nuclear. En lugar de quedarse quietos, nuestros adversarios responderán aumentando el tamaño de sus propios arsenales para superar las nuevas defensas. En el proceso, reducirán su tiempo de toma de decisiones para contrarrestar el riesgo de un primer ataque de Estados Unidos terminaría gastando cientos de miles de millones de dólares en un sistema ineficaz que, en última instancia, aumenta la probabilidad de una catástrofe.

Estados Unidos fue el primer país en desatar el poder destructivo del átomo, y con ese poder vino una solemne responsabilidad, una que América ha sostenido una y otra vez. Hoy, EE. UU. es la fuerza militar más fuerte de la Tierra y la columna vertebral de la economía global. Lidera el mundo en innovación científica y tecnológica, con más premios Nobel que los siguientes cinco países combinados. Dado que nadie más lo hará, debe liderar el camino para prevenir una guerra nuclear, por el bien de sus propios ciudadanos y de todos los demás.

A medida que entramos en lo que comienza a parecer una segunda Guerra Fría, debemos aprender las lecciones de la primera. Es a través de la diplomacia, no de la guerra, que aseguramos nuestro futuro a largo plazo. La reunión de Trump con Putin en Alaska ciertamente no resolvió la guerra en Ucrania, pero puede usarse para abrir la puerta a crear el legado definitivo de paz, uno con el potencial de un Premio Nobel de la Paz.

(*) David Gross recibió el Premio Nobel de Física en 2004. Daniel Holz es profesor de Física y Astrofísica en la Universidad de Chicago y presidente de la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016. Brian Schmidt recibió el Premio Nobel de Física en 2011.